Harry Potter-Serie zieht Release überraschend vor und enthüllt ersten Trailer

Die Harry Potter-Serie von HBO hat einen Trailer und Releasetermin. (© HBO / Warner Bros. Discovery)

Fast 25 Jahre ist es her, dass Harry Potter und der Stein der Weisen erstmals über die Kinoleinwände flimmerte. Jetzt kommt von HBO eine neue Serie zur Buchreihe um den Jungen, der überlebt hat. Die hat jetzt nicht nur einen ersten Trailer spendiert bekommen, sondern auch den Release ziemlich genau verraten – und überrascht dabei mit einem früheren Datum als bisher angekündigt war.

Harry Potter: Trailer zur ersten Staffel dürfte Fans des Films bekannt vorkommen

Nachdem es lange Zeit nur ein kurzes Teaservideo gab, das noch nicht viel gezeigt hatte, hat HBO jetzt endlich einen ersten richtigen Trailer zur ersten Staffel veröffentlicht. Die wird übrigens wie schon die Buchvorlage den Titel Harry Potter und der Stein der Weisen tragen.



Aber schaut euch den Trailer am besten direkt selbst an:

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Wer die alten Filme kennt, dürfte hier so Einiges wiedererkennen. Die Serie stellt allem Anschein nach so einige der Shots nämlich ziemlich originalgetreu nach. Das fällt schon bei der ersten Szene auf, die die Besenkammer von Harry zeigt.

Neben Harry selbst erhaschen wir im Trailer auch bereits einen ersten kurzen Blick auf Tante Petunia, Hagrid, Ron, Mrs. Weasley, Ginny, Hermine, Professor McGonagall, sowie Schulleiter Albus Dumbledore.

Release früher als erwartet

Eine der größten Überraschungen dürfte allerdings erst ganz am Ende des Trailers kommen. Hier wird nämlich der Release der ersten Staffel eingegrenzt. Zuvor hieß es nur, dass Season 1 2027 an den Start gehen würde – nun ist es aber doch schon etwas früher soweit, nämlich Weihnachten 2026. Konkret soll es am 25. Dezember 2026 losgehen. (via The Verge)

Die erste Season wird insgesamt 8 Episoden umfassen. Typisch für den Sender HBO vermuten wir allerdings, dass nicht alle Folgen auf einmal verfügbar sein werden, sondern wir uns stattdessen auf einen wöchentlichen Release-Rhythmus einstellen müssen.

Was haltet ihr vom ersten Trailer zu Harry Potter und der Stein der Weisen? Plant ihr, euch die Serie anzuschauen?