Clair Obscur wird verfilmt - Kinostart, Story und Produktion: Das ist über den Film bekannt

Das ist über den Film zu Clair Obscur offiziell bekannt.

Mit Clair Obscur: Expedition 33 hat Entwickler Sandfall Interactive 2025 eine durchweg emotionale Geschichte mit erinnerungswürdigen Charakteren veröffentlicht, die uns noch weit über das Ende hinaus im Gedächtnis geblieben ist. Das perfekte Material für einen Kinofilm, der sogar noch vor Veröffentlichung des Rollenspiels angekündigt wurde.

Hier im Artikel fassen wir für euch in den kommenden Monaten alle offiziellen Infos zur Verfilmung zusammen.

Ein Hinweis vorab: Erreichen uns neue Infos, werden wir den Artikel aktualisieren.

Wer produziert den Film zu Clair Obscur?

Für die Adaption ist die Produktionsfirma Story Kitchen verantwortlich, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, von Split Fiction bis Vampire Survivors zahlreiche Videospiele auf die große Leinwand zu bringen.

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Autoplay

Story Kitchen dürfte vielen von euch durch die Sonic the Hedgehog-Trilogie bekannt sein, die zwischen 2020 und 2024 veröffentlicht wurde und die bei Fans des blauen Igels durchaus gut ankam.

Ist Sandfall an der Produktion beteiligt? Der französische Entwickler hat früh bekannt gegeben, direkt an der Produktion beteiligt zu sein und hat dementsprechend ein Auge darauf, wie die Story umgesetzt wird.

Kinostart - Gibt es bereits einen Release?

Zum konkreten Kinostart in Deutschland und auch zum Zeitraum der Veröffentlichung gibt es aktuell noch keine Angaben. Auch nicht darüber, wann die Dreharbeiten starten.

Diese Geschichte wird erzählt

Die Story von Clair Obscur soll als Realverfilmung mit echten Schauspieler*innen umgesetzt werden. Mehr zum aktuellen Casting-Stand erfahrt ihr auf der zweiten Seite.

Dabei wird die Geschichte der sogenannten Malerin erzählt, die alljährlich eine kleiner werdende Zahl auf einen Monolithen schreibt und all jene dem Tode weiht, die das entsprechende Lebensalter erreicht haben.

Das Ziel der Expedition rund um Gustave und Maelle: Die Malerin finden und töten.

Um den tödlichen Kreislauf zu brechen, wird Jahr für Jahr eine Expedition ausgesandt, um die Malerin aufzuspüren und zu töten.

Clair Obscur erzählt dabei die Geschichte der 33. Expedition rund um Gustave, Maelle und Lune, die sich durch teils surreale und fantastische Orte kämpfen, um den Spuk ein Ende zu bereiten.

Freut ihr euch bereits auf die Verfilmung oder hat das Spiel die Geschichte bereits ausreichend erzählt?