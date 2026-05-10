Diablo 4-Fan hatte immer mit seinem verstorbenen Bruder gespielt, der die Reihe geliebt hat - gedenkt ihm jetzt am letzten Ort im Spiel, wo die beiden gechattet haben

Die Geschichte ist ziemlich bewegend. Zum Glück gibt es viele Fans, die Trost spenden.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
10.05.2026 | 09:05 Uhr

Diablo 4 hat erst kürzlich einen neuen DLC erhalten. Diablo 4 hat erst kürzlich einen neuen DLC erhalten.

Videospiele sind ein ganz wunderbares Hobby und eine sehr unterhaltsame Möglichkeit, auch über Distanzen hinweg Zeit mit anderen zu verbringen. Ein Diablo 4-Fan teilt die Geschichte, wie er über das Spiel Kontakt mit seinem Bruder gehalten und zum letzten Mal mit ihm gesprochen hat.

Diablo verbindet zwei Brüder bis zum Schluss

Wenn ein Mensch überraschend verstirbt, fragen sich die Hinterbliebenen oft, ob sie die letzten Tage und Stunden anders gestaltet hätten, wenn sie von dem drohenden Unglück gewusst hätten. Der Diablo-Fan "DEEW_FOX" hadert zumindest damit.

Video starten 1:04:06 Warum uns Diablo seit 30 Jahren nicht loslässt | mit Jessirocks

In einem bewegenden Post auf Reddit erzählt er der Community die Geschichte von ihm und seinem ältesten Bruder. Der Bruder sei schon immer großer Diablo-Fan gewesen und habe schon früh versucht, den User ebenfalls mit dem Hobby "anzustecken".

So richtig geklickt hat es bei dem allerdings erst mit Diablo 4, das er kurz nach seiner Scheidung ausprobiert hat. Über das Spiel stellte er dann auch den zuvor abgerissenen Kontakt zu seinem Bruder wieder her.

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Zusammen verbrachten sie unzählige Stunden im Spiel und betrieben sogar einen gemeinsamen YouTube-Kanal zu dem Thema. Im Januar 2026 verstarb der Bruder allerdings überraschend an einem Asthma-Anfall.

Der User garniert den Post mit einem Screenshot von dem Ort, an dem er zum allerletzten Mal mit seinem Bruder gesprochen habe. Das letzte Gespräch sei zudem ein "dummer" Streit über Kleinigkeiten gewesen. Seitdem habe er nicht mehr gespielt.

Den Post findet ihr hier:

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In den Kommentaren gibt es viel Liebe und Mitgefühl für die Geschichte. Mehrere User teilen ähnliche Schicksale und sind sich sicher, dass der letzte Streit nichts ist im Vergleich zu den vielen Stunden, die die beiden Brüder gemeinsam verbracht haben.

Zudem gibt es ganz viele User, die anbieten, mit ihm das Spiel und den neuen DLC zu spielen. Sie können den Bruder zwar nicht ersetzen, hören sich aber gerne die Geschichten an und leisten ihm etwas Gesellschaft. Ein wirklich schöner Gedanke.

Was haltet ihr davon? Habt ihr schon etwas ähnliches erlebt?

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