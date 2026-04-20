HBOs Harry Potter-Serie im Vergleich zum Film - Fans stören sich jetzt schon am penetranten Blaufilter

Ein Vergleichsvideo zeigt die ersten Szenen aus Staffel 1 neben dem Original.

Stephan Zielke
20.04.2026 | 20:33 Uhr

Dürfen wir vorstellen: der neue Dumbledore, gespielt von John Lithgow. (Bild: HBO Warner Bros.) Dürfen wir vorstellen: der neue Dumbledore, gespielt von John Lithgow. (Bild: HBO / Warner Bros.)

Die neue Harry Potter-Serie möchte sich näher an den Büchern orientieren. Einen Vergleich mit dem Filmklassiker von 2001 wird sie sich aber dennoch gefallen lassen müssen. Noch vor dem Start der ersten Staffel hat ein Fan den Trailer der Serie dem Original gegenübergestellt und Shot-für-Shot verglichen.

Das Ergebnis: Die Serie hat Charme, aber der Look kommt nicht gut an.

Viel näher am Buch – aber anders inszeniert

Erstellt wurde der Vergleich vom YouTuber Matt Skuta, der sich auf solche Gegenüberstellungen spezialisiert hat. Nachdem er sein Ergebnis veröffentlicht hat, wurde unter dem Video und auf Reddit heftig diskutiert.

Video starten 2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Zuerst das Positive: Die Serie scheint sich wirklich näher an der Buchvorlage zu halten, als es der erste Film Harry Potter und der Stein der Weisen tut. Das erkennen wir zum Beispiel daran, dass wir Harry in der Muggle-Schule sehen, also ein Ort aufgeriffen wird, der in den Filmen fehlt. Das liegt vor allem daran, dass die einzelnen Filme viel weniger Laufzeit als eine ganze Staffel aufweisen. Um den Stoff aus den Büchern unterzubringen, mussten bei den Filmen zwangsläufig Inhalte rausfliegen.

Fans gehen durch das neue Format daher davon aus, dass auch viele andere bekannte Szenen ausführlicher gezeigt werden. Wie etwa der “sehr ungewöhnliche Tag“ von Onkel Vernon, der an einem gewöhnlichen Arbeitstag ganz nebenbei den Sieg über Voldemort mitbekommen hat.

“Warum ist alles so blau?”

Was vielen Zuschauern aber eher unschön ins Auge fällt, ist ein ganz anderer Unterschied: die Farbgestaltung.

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Während der Film von 2001 noch mit warmen Farben und einem märchenhaften Look arbeitet, wirkt die neue Serie deutlich kühler und entsättigter – was Absicht ist, wie bereits in der ersten Dokumentation zur Serie auf HBO Max erklärt wurde.

Besonders auffällig ist dabei ein starker Blaustich, der sich durch viele Szenen zieht. Einige Fans kritisieren, dass moderne Produktionen immer häufiger auf solche Filter setzen – und dadurch an Atmosphäre verlieren.

Ich sehe viele Kommentare zur entsättigten Darstellung, aber was ist mit den völlig übertrieben gesättigten Blautönen? Es ist nicht nur die Entsättigung – die gesamte Farbpalette wirkt verschoben. Auch in Hogwarts sieht das nicht wirklich besser aus. Ich hoffe, sie bessern das noch nach. 

Diese Diskussion ist nicht neu: Schon die späteren Harry-Potter-Filme wurden für ihren dunkleren Look kritisiert.

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Große Erwartungen an die Neuauflage

Die neue Harry-Potter-Serie steht ohnehin unter genauer Beobachtung. Der Vergleich mit den Büchern und den Filmen ist allgegenwärtig und die Serie wird ihre Probleme haben, hier alle Fans glücklich zu machen.

Ob die Serie diesen Spagat schafft, wird sich erst mit dem Release zu Weihnachten 2026 zeigen.

Wie findet ihr den Look der neuen Serie – lieber nah am Film oder komplett eigener Stil?

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