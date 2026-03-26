Schlimmer als One Piece: Auch für die Harry Potter-Serie sind jährliche Staffeln "nicht möglich", sagt der HBO-Chef

Vielen wird die Nachricht nicht gefallen, die der Chef von HBO zu Harry Potter zu sagen hat.

Wer geglaubt hatte, die neue Serie von Harry Potter erhält jedes Jahr eine neue Staffel, der muss jetzt stark sein. Der Chef von HBO selbst meldete sich diesbezüglich zu Wort und erklärte kurz, dass ein jährlicher Release-Rhythmus nicht möglich ist und das hat gute Gründe. Vor allem mit Blick auf die Produktion sei ein solcher Wunsch nicht realisierbar.

In der Theorie schön, aber in der Praxis nicht möglich

Sieben Bücher und sieben Schicksale, in denen sich Harry und seine Freunde Gefahren stellen. Da wäre ein jährlicher Release pro Staffel perfekt, vor allem für Fans, die sich gerne in der Welt der Hexen und Magier verlieren wollen. Auch wenn sich das schön anhört, wird aus dem Traum nichts, so der Chef von HBO, Casey Bloys.

In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag wurde Bloys von der Nachrichtenseite hollywoodreporter.com interviewt. Neben diversen Themen rund um andere Serien und Deals der Firma gab es auch Infos zur kommenden Serie von Harry Potter.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Serien wie The Pitt können ohne Probleme auf jährlicher Basis bis zu 15 Folgen raushauen. Was Harry Potter, House of the Dragon oder The Last of Us angeht, also große world-building Projekte, sei das nicht so einfach.

Das Problem lege dabei beim Aufwand und dem Team, das daran arbeite. Es gebe Spezialeffekte und Szenen, die aufwendiger seien. Drachen oder Zombies müsse man rendern und das alles brauche viel Zeit. Insgesamt müsse man eine Balance in der Produktion finden, damit das für die jeweiligen Projekte passe.

Alles hat mit der Qualitätssicherung zu tun, denn die Serie soll ja auch gut werden. Dies ist aber keine Seltenheit, denn das lässt sich auch bei anderen Studios beobachten. So zum Beispiel bei der Live-Action-Serie von One Piece. Der Anime besitzt durch Teufelsfrüchte, Talente der Piraten und einige imposante Figuren wie Wal Laboon viele visuelle Hindernisse, die durch Spezialeffekte realisiert werden müssen. Deshalb dauert auch hier die Produktion einer einzelnen Staffel über ein Jahr.

Auch wenn das schade ist, kann man sich zumindest bald auf die erste Staffel der Zauber-Serie freuen, denn auf die müsst ihr nicht mehr lange warten. An Weihnachten 2026 soll's losgehen.

Seid ihr schon gespannt auf die Serie zu Harry Potter, oder nach der Meldung erst mal genervt?