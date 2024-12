Neue Harry Potter-Serie: Voldemort-Darsteller Ralph Fiennes wünscht sich Star aus Peaky Blinders als Nachfolger

Die Voldemort-Darstellung von Ralph Fiennes ist ikonisch.

Schon länger ist bekannt, dass HBO eine Serienumsetzung der beliebten Harry-Potter-Bücher plant. Die Show soll vermutlich Ende 2026/2027 starten und einen komplett neuen Cast einführen. Offizielle Namen gibt es noch nicht, aber die Gerüchteküche brodelt natürlich trotzdem.

Was ist neu? Der Schauspieler Ralph Fiennes, der in den Filmen Lord Voldemort gespielt hat, hat jetzt einen Kommentar dazu abgegeben, wer sein Nachfolger in der Rolle des dunklen Lords werden könnte.

Oppenheimer-Star als Lord Voldemort?

Wie Deadline berichtet, hat Fiennes in der Show Watch what happens Live auf einen Kommentar eines Users geantwortet. Dieser schlug den unter anderem aus Oppenheimer oder Peaky Blinders bekannten irischen Schauspieler Cilian Murphy als neuen Lord Voldemort vor.

Fiennes antwortete darauf:

"Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre sehr für Cillian, ja."

Die Rolle von Lord Voldemort ist natürlich besonders wichtig und ein Darsteller vom Format eines Cilian Murphy wäre sicherlich ein großer Fang für die Showrunner. Ob Murphy sich das vorstellen könnte, ist derzeit aber nicht bekannt.

Bei einem Projekt wie der neuen Harry-Potter-Serie muss immer auch bedacht werden, dass diese zumindest theoretisch über viele Jahre hinweg produziert werden müsste. Wenn sie gut ankommt, dürfte es einige Zeit dauern, bis tatsächlich alle sieben Bücher umgesetzt sind.

Schauspieler*innen müssen sich also entscheiden, ob sie bereit sind, möglicherweise zehn oder mehr Jahre ihrer Karriere für eine solche Serie zu verwenden.

Ralph Fiennes spielte Voldemort beispielsweise erstmals 2005 in Harry Potter und der Feuerkelch, also im vierten Teil. Zuletzt war er im Jahr 2011 in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 in der Rolle zu sehen.

Gut möglich, dass sich die Macher*innen der neuen Serie schon früher auf einen Voldemort-Darsteller festlegen möchten, um den dunklen Lord auch in den Umsetzungen der ersten drei Bücher mit demselben Schauspieler darzustellen.

Der Drehstart der Harry Potter-Serie ist für den Sommer 2025 geplant, allzu lange sollte es also nicht mehr dauern, bis zumindest Teile der Besetzung vorgestellt werden.

Könntet ihr euch Cilian Murphy als Voldemort vorstellen? Wer wäre euer Vorschlag für die Rolle?