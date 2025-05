Nur 0,1% aller Fans kennen dieses Harry Potter-Detail

Lupin ist eine der beliebtesten Figuren aus Harry Potter.

Die "Harry Potter"-Filme und Bücher sind unter anderem deshalb so beliebt, weil sie voller kleiner Details und Geheimnissen stecken. Dieses im dritten Teil versteckte Detail dürften allerdings nur die Allerwenigsten aufgefallen sein.

Deshalb war Lupin im Zug so müde

Darum geht's: Im dritten Harry-Potter-Teil "Der Gefangene von Askaban" reisen Harry, Ron und Hermine nach dem Zwischenfall mit der peitschenden Weide im Vorjahr wieder regulär mit dem Hogwarts Express in die Schule für Hexerei und Zauberei.

Im Zug treffen sie auf Remus Lupin, den neuen Lehrer des verfluchten Fachs "Verteidigung gegen die dunklen Künste". Lupin verschläft allerdings nahezu die komplette Reise und wird erst wach, als der Express von Dementoren angegriffen wird, die eigentlich auf der Suche nach Sirius Black sind.

Später in der Geschichte stellt sich heraus, dass Lupin ein Werwolf ist und sich immer bei Vollmond in eine wolfsähnliche Kreatur verwandelt. Deshalb war er im Zug eben auch so "hundemüde". Die Nacht davor muss wohl ziemlich hart gewesen sein.

Ja, und wo ist das Detail? Den spannenden Zusammenhang hat der YouTuber nikflixplus in einem neueren Video aufgezeigt. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Der Twist rund um Lupin ergibt natürlich nur Sinn, wenn in der Nacht vor der Zugfahrt auch Vollmond gewesen ist. Ansonsten wäre es für Lupin ja nur eine Nacht wie jede andere gewesen.

Tatsächlich fährt der Hogwarts Express in jedem Jahr zur selben Zeit am Bahnhofs King's Cross in London los, nämlich am 1. September um 11 Uhr. Der dritte Harry-Potter-Teil spielt im Jahr 1993. Und was war in der Nacht auf den ersten September im Jahr 1993? Genau, Vollmond!

Die Geschichte geht also auch in "unserer" Welt auf und zeigt einmal mehr, wie gut geplant Harry Potter eigentlich ist. Immer wieder wird damit gespielt, dass die Welt der Hexen und Zauberer parallel zur echten Welt existiert und solche feinen Details, die kaum jemand bemerkt, verstärken diesen Eindruck auf ganz subtile Art und Weise.

