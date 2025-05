Netflix’ One Piece zeigt neues Bild am Set und teast die anstehende Offenbarung zweier wichtiger Charaktere an

Das Aussehen von Live-Action-CGI-Chopper könnte noch diesen Monat endlich enthüllt werden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Die zweite Staffel der Live-Action-Serie von One Piece auf Netflix hat noch keinen Starttermin, Grund zur (Vor-)Freude sollte es aber bald trotzdem geben. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Netflix-Adaption kursiert nämlich ein Bild, das zwei kommende, wichtige Charaktere andeutet.

Set-Bild teast Chopper und Ace für Netflix-Adaption an

Wusstet ihr, dass der Strohhut-Kapitän Ruffy am 05. Mai Geburtstag hat? Zur Feier hat der offizielle Account der One-Piece-Serie auf der Social-Media-Plattform X folgendes Set-Foto von Ruffys Darsteller, Iñaki Godoy, geteilt:

„Alles Gute zum Geburtstag an unseren Kapitän, der als Erster lacht, kämpft und jemand neues empfängt! Und glaubt uns, ihr solltet die Tudum vom 31. Mai nicht verpassen.“

Chopper: Die Anspielung in der Beschreibung, dass Ruffy als Erster jemand Neues empfange, sowie die gigantische Mütze, die sich Godoy aufsetzt, liefern eindeutige Hinweise auf den Strohhut Tony Chopper – einem Rentier, das sich Ruffys Piratencrew als Schiffsarzt auf Drum Island anschließt.

Weniger offensichtlich könnte das Objekt an der rechten, unteren Ecke des Bildes sein. Auch das könnte ein Teil von Chopper sein, wie der X-User kk_romeow bemerkt. Konkret fragt sich der User, ob das nicht Choppers kopfloser Körper sei. Es wurde bestätigt, dass Chopper mithilfe von CGI dargestellt wird, aber auch, dass reale Prothesen zum Einsatz kommen.

Ace: Noch besser im Foto versteckt sind die Hinweise auf Ruffys älteren Bruder, Portgas D. Ace. Unter Godoys linkem Arm (im Foto rechts) befindet sich jedoch ein verdächtig oranger Gegenstand mit einem kleinen, blauen Kreis darin, der an die Mütze von Ace erinnert.

Deutlicher seht ihr die Farben auf dem Shirt auf der Person hinter Godoy, das die beiden blauen Smileys auf Ace’ Mütze zeigt.

So sieht Ace aus, wenn die Strohhüte ihm das erste Mal auf Alabasta begegnen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Auch Ace erwarten wir in der zweiten Staffel der Netflix-Adaption. Richtig prominent taucht er zwar erst im Alabasta Arc auf, der darin nicht vorkommt, jedoch legt er während seiner Jagd nach einem bösen Piraten einen kurzen Zwischenhalt auf Drum Island ein und hinterlässt Ruffy eine Nachricht, ohne ihm persönlich zu begegnen.

Mehr Informationen am 31. Mai 2025

Das Set-Foto zu Ruffys Geburtstag liefert also Hinweise auf zwei Charaktere, die wir in der kommenden Staffel der One-Piece-Adaption von Netflix erwarten. Dabei soll es nicht bleiben: Laut der Beschreibung des Beitrags auf X solltet ihr euch den 31. Mai 2025 im Kalender markieren.

Dann findet mit Tudum ein größeres Netflix-Event statt, das dessen Eigenproduktionen zelebriert. Auf der offiziellen Begleit-Website sollten mehr Informationen folgen. Um welche Art von Informationen es sich dabei handelt, steht noch offen.

Anhand des Bildes hoffen wir aber auf die Enthüllung von Choppers und Ace’ Aussehen und vielleicht sogar auf einen offiziellen Releasetermin für die zweite Staffel der beliebten Netflix-Adaption.

Was würdet ihr am liebsten über die kommende zweite Staffel von One Piece erfahren? Und wie wichtig ist euch Choppers Look?