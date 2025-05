"Vielleicht wenn ich sterbe, dann ist das Kapitel abgeschlossen": Stardew Valley wird er niemals wirklich loslassen, glaubt ConcernedApe

Wenn es nach ConcernedApe geht, wird Stardew Valley niemals wirklich fertig sein.

Stardew Valley ist für Eric Barone aka ConcernedApe nicht nur ein voller Erfolg, sondern ein ganz besonderes Herzensprojekt. Obwohl der Solo-Entwickler gerade an einem neuen Spiel arbeitet, wird er das Sternentautal vermutlich nie wirklich loslassen können, erzählte er in einem Interview mit PC Gamer.

„Werde ich es jemals abschließen? Ich glaube nicht”

Derzeit befinde Barone sich an einem „Cut-Off-Point”. Auf absehbare Zeit möchte er Stardew Valley nämlich erstmal den Rücken kehren und sich uneingeschränkt auf sein neues Spiel Haunted Chocolatier konzentrieren.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Um sein neues Projekt fertigzustellen, hat er laut eigenen Aussagen noch viel Arbeit vor sich, die vermutlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Das heißt aber nicht, dass Stardew Valley damit nie wieder angefasst wird.

„Werde ich Stardew Valley jemals loslassen? Ich denke nicht. Das werde ich niemals sagen“, stellte Barone fest. Er habe bereits mehrfach versucht mit seiner Farming Sim abzuschließen, nur um am Ende doch wieder ein neues Update dafür zu machen.

„Ich glaube nicht, dass es jemals einen Moment geben wird, in dem ich sage ‘Es ist fertig’. Vielleicht wenn ich sterbe, dann ist das Kapitel abgeschlossen.“

Offiziell bestätigt hat Eric Barone bisher nichts. Allerdings wird in den jüngsten Interviews mit ihm deutlich, dass er noch viele Ideen für mögliche Updates hat, die er gerne umsetzen würde.

Wie geht es mit Stardew Valley weiter?

Zu den möglichen Inhalten gehört beispielsweise das Ausbauen einiger Quests und Hintergrundgeschichten, inklusive neuer Romanzen. Außerdem hat er an anderer Stelle festgestellt, dass er sich sogar ein Stardew Valley 2 vorstellen könnte, auch wenn das Entwickeln neuer Updates für das Original deutlich einfacher umzusetzen sei.

Was er allerdings mit Sicherheit weiß, ist, dass ein Update für ein mögliches Stardew Valley 1.7 anders ablaufen würde. Nachdem der aktuelle Patch 1.6 für Konsolen-Fans ganze 9 Monate auf sich warten ließ und es auf der Switch einige technische Probleme gab, habe er aus seinen Fehlern gelernt.

Auch wenn nicht offiziell klar ist, ob und wann Stardew Valley 1.7 erscheint, müsst ihr euch darauf einstellen, dass es bis dahin noch einige Jahre dauern könnte, bis Haunted Chocolatier erschienen ist.

Was denkt ihr: Sollte Barone Stardew Valley eines Tages doch lieber hinter sich lassen oder freut ihr euch darüber, dass er so an seinem Spiel festhält?