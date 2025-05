Sie spielt Nora in der 2. Staffel The Last of Us - und ist auch der Star des neuen Naughty Dog-Games: Habt ihr es gewusst?

Kommt euch diese Frau bekannt vor?

Abbys Verbündete Nora spielt in der fünften Episode der zweiten Staffel von HBOs The Last of Us-Serie eine besondere Rolle. Doch keine Sorge, an dieser Stelle wollen wir gar nicht groß spoilern, sondern auf etwas komplett anderes eingehen.

Und vielleicht wissen es die leidenschaftlichen Naughty Dog-Fans unter euch ohnehin schon: Denn die Schauspielerin von Nora wird in Intergalactic: The Heretic Prophet, dem kommenden großen PS5-Exclusive des kalifornischen Entwicklerstudios, ins große Rampenlicht gerückt.

Eine Nebenrolle in The Last of Us - Und die Hauptrolle in Intergalactic

Um wen geht es konkret? Die US-amerikanische Schauspielerin Tati Gabrielle ist unter anderem in ihrer Rolle als Nora Harris aus der The Last of Us-Serie bekannt – und allem Anschein nach hat die 29-Jährige ein Faible für IPs aus dem Hause Naughty Dog.

Denn Tati Gabrielle übernimmt ebenfalls die Rolle von Jordan A. Mun, dem Hauptcharakter des kommenden Sci-Fi-Abenteuers Intergalactic. Gabrielle verleiht der Figur nicht nur ihr Äußeres, sondern auch ihre Stimme. Der Enthüllungstrailer von den Game Awards 2024 gibt euch bereits einen Vorgeschmack darauf:

4:33 Intergalactic: The Heretic Prophet - Der erste Trailer des neuen Spiels von Naughty Dog

Weitere Rollen: Womöglich kennt ihr Tati Gabrielle auch aus der Netflix-Serie You, in der sie Marienne Bellamy spielt. Im 2022 veröffentlichten Uncharted-Film (eine Spielereihe, die ebenfalls von Naughty Dog stammt) ist sie als Jo Braddock zu sehen.

Das steckt hinter Intergalactic: The Heretic Prophet

Intergalactic: The Heretic Prophet ist das neue, story-getriebene Action-Adventure der The Last of Us-Macher*innen und soll exklusiv für die PS5 erscheinen. Darin schlüpfen wir in die Lederjacke der Kopfgeldjägerin Jordan und erkunden einen einsamen Planeten.

Die Geschichte soll sich um die Leitmotive Glaube und Religion drehen, gleichzeitig will uns Naughty Dog konstant das Gefühl von Einsamkeit vermitteln. Wir sollen uns verloren fühlen auf einem Planeten, dessen besonderen Gesetze wir nicht verstehen bzw. erst nach und nach herausfinden müssen.

Einen Release-Zeitraum oder gar -Datum hat Intergalactic allerdings noch nicht.

Mehr zum kommenden Spiel findet ihr in unserer GamePro-Übersicht:

The Last of Us - Episodenguide zur zweiten Staffel der Serie: Wann erscheinen die neuen Folgen?

Die neuen Folgen der Serie erscheinen bei uns stets in der Nacht von Sonntag auf Montag. Episode 5 ist also ab sofort verfügbar. Folge 6 erscheint in der Nacht zum 19. Mai.

The Last of Us Season 2 wird in Deutschland exklusiv bei den Streamingdiensten Sky (mit Entertainment Plus-Paket) und WOW gezeigt. Im deutschen Fernsehen laufen die Episoden jeweils ein paar Stunden später um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky Atlantic.

Was ist eure Meinung zur 5. Folge der The Last of Us-Serie und wie findet ihr den von Tati Gabrielle gespielten Charakter Nora?