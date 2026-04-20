Harry Potter-Umfrage: Daniel Radcliffe hat seinen liebsten Film der Reihe verraten, jetzt seid ihr dran!

In dieser Umfrage kann es nur einen Sieger geben.

Aktuell reden alle über die neue Harry Potter-Serie, aber genau das ist eine gute Gelegenheit, auch die Buch- und vor allem Filmreihe noch mal Revue passieren zu lassen.

Daniel Radcliffe wurde bereits gebeten, alle Teile zu ranken, aber wir wollen natürlich vor allem eure Meinung wissen. Neben unserer Umfrage fassen wir den Inhalt aller Filme noch mal für euch zusammen.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Welcher Harry Potter Film ist der beste?

Bei Radcliffe war das Ergebnis überraschend, allerdings musste er seine Wertung auch im Duell-System abgeben. Welche Filme dabei jeweils den Vorzug von ihm bekommen haben und welcher am Ende ganz vorne lag, erfahrt ihr hier:

Kleine Auffrischung: Darum ging's in den Harry Potter-Filmen

Hier bekommt ihr noch mal eine kleine Inhaltsangabe zu allen sieben Teilen. Wir werden natürlich hier nicht auf Details eingehen, sondern nur das Wesentliche auflisten, gewisse Spoiler zu wichtigen Figuren und Toden lassen sich aber nicht vermeiden. Kennt ihr also noch nicht gesamte Harry Potter-Handlung, erfahrt ihr bereits Dinge, die ihr noch nicht wusstet.

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

Harry wächst zunächst bei den Dursleys auf und erfährt von der Geschichte seiner Eltern, beziehungsweise dem großen Erbe, das er in sich trägt. Er beginnt seine schulische Laufbahn in Hogwarts und findet in Ron und Hermine wertvolle Verbündete, mit denen er es sich zur Aufgabe macht, düstere Geheimnisse aufzudecken und Voldemort einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Harry Potter und die Kammer des Schreckens (2002)

In Harrys zweitem Schuljahr sorgt das Monster aus der Kammer der Schreckens für Aufruhr. Es hat die sehr unangenehme Angewohnheit, Leute zu versteinern. Gemeinsam mit seinem eingeschworenen Team macht sich der Zauberlehrling auf, die Kammer zu finden und dem Spuk ein Ende zu setzen.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban (2004)

Harry erfährt, dass angeblich ein Mörder hinter ihm her ist. Sirius Black, der eine wesentliche Rolle beim Tod seiner Eltern gespielt haben soll, ist aus dem Zauberergefängnis Askaban entwischt. Schließlich stellt sich aber heraus, dass doch alles ganz anders abgelaufen ist und eigentlich ausgerechnet Rons Ratte Krätze eine zentrale Rolle spielt, beziehungsweise eigentlich: Peter Pettigrew. Das Trio erfährt, dass Black eigentlich hinter diesem her ist. Zudem lernt Harry den neuen Lehrer Remus Lupin kennen und bekommt es mit Dementoren zu tun.

Harry Potter und der Feuerkelch (2005)

Im Mittelpunkt des vierten Films steht das Trimagische Turnier, bei dem andere Zauberschulen gegen Hogwarts antreten. Somit stehen auch ganz neue Figuren im Mittelpunkt, unter anderem Cedric Diggory. Harry und er siegen gemeinsam, werden aber durch den Verrat eines Lehrers in eine Falle gelockt. Pettigrew tötet Cedric und hilft Voldemort, wieder zu seiner Gestalt zu finden. Gemeinsam mit seinen Untergebenen, den Todessern, versucht er nun, Harry endgültig auszulöschen.

Harry Potter und der Orden des Phönix (2007)

Der fünfte Film dreht sich um den geheimen Orden, der es mit Voldemort aufnehmen will, dem Zauberministerium, das alle Vorfälle um Voldemort dementiert, zu wider. Dieses versucht auch, Harry und Dumbledore zum Schweigen zu bringen. In Hogwarts versucht Dolores Umbridge die Interessen des Ministeriums durchzusetzen. Der Phönixorden und Harry wollen außerdem verhindern, dass die Todesser eine wichtige Prophezeiungen in die Finger bekommen, wobei Sirius Black umkommt.

Harry Potter und der Halbblutprinz (2009)

Im sechsten Film eskaliert die aufgeheizte Stimmung weiter und es kommt immer wieder zu Verbrechen von Voldemort und seinen Schergen. Inzwischen ist allgemein bekannt, dass er zurück ist. Dumbledore und Harry gehen weiter ihnen Forschungen zum Oberschurken nach und erfahren von den Horkruxen. Draco Malfoy wird zum Helfer der Todesser und Severus Snape tötet schließlich Dumbledore.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1 (2010)

Im ersten Teil des großen Finales sind die Schuljahre vorbei, da Harry, Ron und Hermine stattdessen weiter auf der Jagd nach den restlichen Horkruxen sind. Dabei erfahren sie von den Heiligtümern des Todes, unter anderem dem Elderstab, den Voldemort letztendlich in seinen Besitz bringt. Zwischenzeitlich wird das Trio zudem in Malfoy Manor festgehalten, was die ganze Mission weiter erschwert.

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 2 (2011)

Im zweiten Teil des Finales geht die Jagd nach den Horkruxen weiter. Dabei bekommt Harry unter anderem auch Unterstützung aus der Schülerschaft. Schließlich erfährt er jedoch, dass er selbst ein Horkrux ist und will sich für die gute Sache opfern. Das funktioniert allerdings nicht und beim großen Höhepunkt kann Neville dafür sorgen, dass sich alles zum Guten wendet und Harry Voldemort endlich vernichten kann.

Begründet gerne auch in den Kommentaren eure Wahl!