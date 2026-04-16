Daniel Radcliffe hat alle Harry Potter-Filme gerankt und die Nummer 1 überrascht sogar ihn selbst

Daniel Radcliff im Interview (Bildquelle: https://www.instagram.com/reel/DXFI0mLtkCk/)

Der Start der neuen HBO-Serie rückt immer näher und dadurch steigt auch das generelle Interesse an Harry Potter aktuell wieder. Daniel Radcliffe wurde jetzt gebeten, alle Filme in einem Ranking zu verpacken.

Welcher Film gefällt Harry Potter am besten?

Natürlich sind auch die Stars der "alten" Kinofilme aktuell sehr gefragt. Immerhin dauert es nur noch wenige Monaten, bevor eine neue Generation von Hexen und Zauberern in ihre Fußstapfen tritt.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Autoplay

Daniel Radcliffe, der in den acht Filmen die Hauptrolle gespielt hat, war kürzlich bei einem Panel von SP!VIN zu Gast und wurde dort gebeten, die Filme nach seinem Geschmack zu ranken. Es geht dabei nicht um seine eigene Leistung, sondern um die Filme an sich.

Als Hilfestellung muss er sich immer zwischen zwei Filmen entscheiden. Das sind die Duelle der ersten Runde, wobei immer der Gewinner gefettet ist:

Stein der Weisen vs. Kammer des Schreckens

Der Gefangene von Askaban vs. Feuerkelch

Orden des Phönix vs. Halblutprinz

vs. Halblutprinz Die Heiligtümer des Todes Teil 1 vs. Teil 2

Gerade bei Teil drei und vier tut sich Radcliffe schwer. Überraschenderweise bezeichnet er aber den sechsten Teil, Harry Potter und der Halbblutprinz, als den, den er am wenigsten mag. Weiter geht es mit den Halbfinals:

Kammer des Schreckens vs. Feuerkelch

Orden des Phönix vs. Die Heiligtümer des Todes Teil 2

Es bleibt also nur noch die große Frage, für welchen Film er sich zwischen dem Feuerkelch und Heiligtümer des Todes Teil 2 entscheidet, und seine Wahl fällt hier klar auf den achten und letzten Film. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

Radcliffe ist selbst ein bisschen überrascht von seiner Wahl und seiner Reihenfolge. Den Feuerkelch hätte er wohl definitiv nicht so weit oben erwartet. Allerdings hat das natürlich auch mit der Aufteilung in den Duellen zu tun.

Jetzt seid ihr gefragt: Welcher Harry Potter-Film ist euer Lieblingsteil?