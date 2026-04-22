Hart wie Elden Ring: Diesen PS5-Shooter mit 86 Punkten im Test gibt's jetzt zum Schnäppchenpreis!

Dieses PS5-Spiel ist genau das Richtige für alle Action-Fans, die eine echte Herausforderung wollen.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen Shooter-Hit für PS5 im Angebot sichern. Das millionenfach verkaufte Actionspiel, das sowohl in unserem GamePro-Test als auch auf Metacritic 86 Punkte bekommen hat, bekommt ihr dort gerade 64 Prozent günstiger als im PlayStation Store. Laut Vergleichsplattformen gibt es die PS5-Version aktuell nirgendwo sonst so günstig:

Offiziell läuft das Angebot noch bis zum 3. Mai, Spiele sind bei Amazon jedoch gerne mal recht schnell ausverkauft. Falls ihr für diesen Deal zu spät kommen solltet, haben wir hier noch ein paar weitere günstige PS5-Angebote bei Amazon für euch:

Harte Bosse, hohes Tempo: Das ist der günstige PS5-Shooterhit!

In Armored Core 6 ballert ihr euch im Mech durch eine finstere Zukunft.

Es geht hier um Armored Core 6: Fires of Rubicon aus dem Hause From Software, mit dem das berühmte Studio nach Elden Ring wieder zu einer seiner ältesten, im Jahr 1997 gestarteten Reihen zurückkehrt. Wie seine Vorgänger ist auch Armored Core 6 kein Soulslike, sondern ein Third-Person-Shooter, in dem ihr euch mit einem Kampf-Mech durch eine düstere Version der Zukunft ballert.

Mit den Soulslike-Spielen des Studios hat Armored Core 6 immerhin die harten Bosskämpfe und den allgemein sehr hohen Schwierigkeitsgrad gemein. Tatsächlich handelt es sich um einen der schwersten großen PS5-Shooter überhaupt. Allerdings könnt ihr euch die Kämpfe durch das umfangreiche Fortschrittssystem, das euch euren Mech mit einer riesigen Auswahl an Waffen und anderen Ausrüstungsgegenständen verbessern lässt, deutlich leichter machen.

19:27 Armored Core 6 - Unser Testvideo zum neuen Action-Feuerwerk von From Software

Autoplay

Tatsächlich ist das Experimentieren mit verschiedenen Loadouts und Waffensystemen, die vom Schwert bis zum Raketenwerfer reichen, ein besonderer Reiz des Spiels. Kommt man an einer Stelle einfach nicht weiter, bedeutet das meist nur, dass man noch nicht das richtige Loadout für den betreffenden Einsatz gefunden hat. Die Ausrüstung könnt ihr vor jeder Mission ganz neu festlegen, ihr seid also sehr flexibel.

Die Missionen sind meist sehr kompakt und dauern in der Regel weniger als 20 Minuten, sodass das Scheitern nicht allzu schmerzhaft ist. Generell ist Armored Core 6 ein sehr lineares Spiel und bietet nicht die Erkundung einer geheimnisvollen Welt, die man von Dark Souls oder gar Elden Ring gewohnt ist. Dafür bekommt ihr hier innerhalb der Missionen rasante Dauer-Action mit hervorragendem Gunplay. Daneben gibt es auch noch kompetitiven Online-Multiplayer.