Dieser 20 Jahre alte Anime ist fast in Vergessenheit geraten – aber ohne ihn würde es Serien wie Die Tagebücher der Apothekerin und Re:Zero vielleicht gar nicht geben

An die namensgebende Protagonisten Haruhi Suzumiya erinnert sich womöglich noch jeder Anime-Fan der 2000er. (© Nagaru Tanigawa, Shonen Ace / Kyoto Animation)

Heutzutage ist es nahezu Gang und Gebe, dass Anime-Serien auf Manga- oder Romanvorlagen basieren. Ohne solche Vorlagen würden beliebte Serien wie Violet Evergarden, Re:Zero, Sword Art Online oder Die Tagebücher der Apothekerin heute gar nicht existieren.

Dass überhaupt erst verstärkt auf solche Roman-Adaptionen gesetzt wurde, verdanken wir aber wohl der Serie "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya", abgekürzt auch als Haruhi oder Haruhi Suzumiya betitelt.

Darum geht's in "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya"

Bei "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya" handelt es sich um eine japanische Romanreihe, die die Geschichte des Oberschülers Kyon erzählt. Kyon wird durch die exzentrische Haruhi Suzumiya dazu überredet, dem Schulclub, der SOS Brigade, beizutreten. In dem Club werden übernatürliche Wesen wie Esper, Aliens oder Zeitreisende aufgespürt.

Das übernatürliche Setting erinnert auch an die Monogatari-Serie, in der scheinbar normale Menschen ungewöhnliche Kräfte haben. Einen Trailer zu Orokamonogatari seht ihr hier:

1:44 In neuer Monogatari-Staffel müssen Yotsugi & Nadeko ihre Heimat vor übernatürlichen Problemen retten

Autoplay

Was Kyon und Haruhi zu Beginn nicht ahnen, ist, dass einige ihrer Freund*innen und Klassenkamerad*innen genau solche übernatürlichen Wesen sind und Haruhi selbst eigentlich eine Art Göttin ist.

Sollte Haruhi sich langweilen, würden ihre Kräfte die Realität verändern und die Welt zerstören. Damit genau das nicht passiert, muss sie stets bei Laune gehalten werden und somit wird das auch zum eigentlichen Ziel der SOS-Brigade: Haruhi unterhalten, damit sie die Welt nicht zerstört.

So legte "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya" das Fundament für heutige Roman-Adaptionen

"Die Melancholie der Haruhi Suzumiya" war zwar nicht der erste Anime, der auf einer Romanvorlage basierte, aber dennoch ein wichtiger Meilenstein der Anime-Geschichte. Der Anime wurde nämlich durch seine ungewöhnliche und unchronologische Veröffentlichungsreihenfolge der Episoden sowie seine Sci-Fi-Geschichte zu einer der beliebtesten Serien seiner Zeit.

Aufgrund des großen Erfolgs und der Beliebtheit der Anime-Serie haben japanische Anime-Produzenten erkannt, dass auch Adaptionen eines Romans erfolgreich sein können. "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya" löste damit den Trend der Roman-Adaptionen aus. Bis heute ist die Serie noch dafür verantwortlich, warum es so viele Animes gibt, die auf Romanvorlagen basieren.

Ohne Haruhi Suzumiya würde es diese Serien vermutlich gar nicht geben

Um die Relevanz von "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya" in der Geschichte der Animes noch einmal zu verdeutlichen, listen wir euch hier sieben beliebte Anime-Serien auf, die es womöglich ohne Haruhi nicht gegeben hätten:

Violet Evergarden

Re:Zero

Sword Art Online

Die Tagebücher der Apothekerin

Konosuba

Die Monogatari-Reihe

Spice and Wolf

Auf eine bestimmte Art und Weise ist Haruhi auch der Grund, weshalb Solo Leveling eine Anime-Adaption bekommen hat. Aufgrund der Beliebtheit von Romanvorlagen bei Anime-Produktionen wurde auch Sword Art Online als Serie adaptiert.

1:35 Solo Leveling - In diesem Anime wird der Videospiel-Alltag zur düsteren Realität

Autoplay

Durch Sword Art Onlines großen Erfolg wurden wiederum Geschichten mit Videospiel-Elementen zu einem der beliebtesten Settings und Genres – bis heute. Wäre Sword Art Online also nicht durch den Erfolg von Haruhi adaptiert worden, hätten Anime-Produzenten womöglich auch kaum Interesse an Solo Leveling gehabt.

Immerhin ist Solo Leveling ursprünglich ein koreanischer Roman, der später als koreanischer Webcomics adaptiert wurde und somit nicht japanischen Ursprungs ist. Anime-Produzenten wären sonst vermutlich nie auf Solo Leveling aufmerksam geworden, und der jetzige beliebte Anime der Reihe wäre nie zustande gekommen.

Erinnert ihr euch noch an "Die Melancholie der Haruhi Suzumiya"? Und welche Retro-Animes dieser Zeit sind euch noch in Erinnerung geblieben?