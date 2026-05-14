Eric Barone will niemals KI für Stardew Valley und Haunted Chocolatier nutzen und spricht sich klar gegen "seelenlose Maschinen" aus

Eric Barone hat in einem Interview über KI in der Spieleentwicklung gesprochen.

Wenn es um Solo-Devs geht, die alleine mit ihren Indie-Spielen den Markt erobert haben, macht wohl niemand Eric Barone aka "ConcernedApe" etwas vor. Stardew Valley gilt als Cozy-Meisterwerk und die Fans warten schon gespannt auf Haunted Chocolatier. Nun hat sich Barone zum Einsatz von KI geäußert.

ConcernedApe verzichtet gerne auf KI

Seit ChatGPT, Gemini und Co. gezeigt haben, was mit KI theoretisch möglich ist, wird über den Einsatz der Technologie in der Entwicklung von neuen Spielen diskutiert. Dem Gewinn von Möglichkeiten und Geschwindigkeit wird oft der mögliche Identitätsverlust gegenübergestellt.

2:24 Haunted Chocolatier - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation - Erster Gameplay-Trailer zu Eric Barones neuer Simulation

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Viele Entwickler*innen vertreten dabei ganz unterschiedliche Meinungen. Einige sehen in der Technologie eine riesige Chance, andere eine Bedrohung, die sie arbeitslos und Spiele seelenlos machen könnte. Eric Barone, der Schöpfer von Stardew Valley, hat nun klargemacht, auf welcher Seite er steht.

In einem Interview mit Game Informer hat er ausführlich über Kreativität und in diesem Zusammenhang auch über KI gesprochen. Dabei wird auch klar, dass er nicht viel von der Technologie hält:

"Du überlässt die Kreativität einem Algorithmus, was meiner Meinung nach immer den reinen und authentischen menschlichen Aspekt deiner Arbeit untergraben wird."

Und später fügt er an:

"Für mich als jemanden, der sich künstlerisch ausdrücken möchte, käme es also nie in Frage, KI für irgendwelche kreativen Zwecke einzusetzen, denn das verfehlt den Sinn dessen, was ich tue. Mein Ziel ist es, mich kreativ auszudrücken. Warum sollte ich das einer KI überlassen?"

Wer also Angst hatte, dass Barone vielleicht zu KI greifen könnte, um sein aktuelles Projekt Haunted Chocolatier schneller fertigzustellen, darf beruhigt aufatmen. Es klingt ganz stark danach, dass das keine Option für ihn ist.

Eher würde er auf die Hilfe anderer Menschen zurückgreifen. Es gäbe da draußen so viele Menschen, die nach einer Möglichkeit suchen, sich auszudrücken. Diese seien deutlich besser geeignet als eine Maschine, die solche Aufgaben zwar schneller, aber auch ohne echten Bezug zur Welt ausführen kann.

Was denkt ihr über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung?