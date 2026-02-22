Haunted Chocolatier: Release, Plattformen, und mehr zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

GamePro fasst für euch alles zusammen, was bisher zu Haunted Chocolatier bekannt ist.

Stardew Valley ist für viele die perfekte Alternative zu Spielen wie Harvest Moon und erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit. Mittlerweile hat der Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe die aktiven Updates am Spiel eingestellt und widmet sich seinem neuen Spiel Haunted Chocolatier. Damit ihr vorab schon wisst, was euch erwartet, fassen wir alle bisherigen Infos zusammen.

Letztes Update am 22. Februar 2026: Nächste Woche feiert Stardew Valley das zehnjährige Jubiläum und wir haben für euch die neuesten Infos zum nächsten Spiel von Eric Barone zusammengefasst. Barone hat in einem Interview zuletzt auch bekannt gegeben, dass er weiter dran arbeitet und das Spiel kommt sobald es eben fertig ist.

Haunted Chocolatier: Release und Plattformen

Wann erscheint Haunted Chocolatier? Diese Frage will ConcernedApe noch nicht beantworten. Ihm nach ist es wichtig, ohne Stress an dem Spiel arbeiten zu können. Er möchte nicht, dass ein Release-Datum ihn unter Druck setzt. Deshalb könnte es noch etwas länger dauern, bis wir wirklich einen Termin bekommen.

Plattformen: Neben der PC-Version sind noch keine weiteren Ports offiziell angekündigt. Da Stardew Valley mittlerweile auf allen modernen Plattformen erhältlich ist, sind Konsolenversionen für HC aber sehr wahrscheinlich. Hier solltet ihr ggf. allerdings mit einem späteren Release rechnen, als für PC.

Ein weiterer Grund, warum es länger dauert, ist Stardew Valley. Das große Content-Update 1.6 und dessen mittlerweile veröffentlichten Konsolen-Ports haben viel Zeit in Anspruch genommen. Zumindest zeitweise war die Arbeit an Haunted Chocolatier sogar komplett zum Erliegen gekommen, wie Barone selbst berichtete.

Im Mai 2025 erwähnte ConcernedApe, dass er mit einem Release innerhalb der nächsten 5 Jahre rechnet.

Nach der Ankündigung von Stardew Valley Update 1.7 machte Barone in einem Blogpost deutlich, dass sich hauptsächlich sein Team um die neuen Inhalte der Bauernhof-Sim kümmern werde, damit er weiter allein an Haunted Chocolatier arbeiten könne.

Dennoch möchte er weiter ein Auge auf alle neuen Inhalte für Stardew Valley haben. Trotz Teamwork wird 1.7 also wieder etwas seiner Zeit in Anspruch nehmen. Zu einer möglich Verzögerung sagt er: “Vielleicht ein bisschen, aber nicht so viel, wie ihr vielleicht denkt”.

Was kostet Haunted Chocolatier?

In einem Tweet bestätigte ConcernedApe bereits 2021, dass sein neues Spiel nicht mehr kosten soll, als Stardew Valley. Der Preis für die Bauernhof-Sim liegt normalerweise bei 13,99 Euro. In diesem Rahmen dürfte also auch Haunted Chocolatier wieder landen.

Keine DLCs: Außerdem machte der Entwickler in der Vergangenheit klar, dass es weiterhin nur kostenlose Patches geben werde, genau wie bei Stardew Valley. Mögliche Inhalte nach Release werden also voraussichtlich nichts kosten.

Offizielle Screenshots von Haunted Chocolatier

Bis dahin lohnt es sich, ein Auge auf den Twitter-Account von ihm zu haben. In seltenen Abständen postet der Entwickler dort manchmal neue Infos oder Screenshots, so wie dieses Bild aus dem August 2025:

Im selben Atemzug bestätigte er, dass Angeln wieder mit mit dabei sein wird. Es ist aber noch nicht bekannt, ob die Mechanik aus Stardew Valley zurückkehrt. Eine Anpassung oder ein komplett neues Minispiel ist durchaus denkbar.

Fischen kommt nicht bei allen Fans gut an, weil es – vor allem zu Beginn von Stardew Valley – recht viel Geschick erfordert. Auch ConcernedApe räumte in der Vergangenheit ein, dass er es mittlerweile vermutlich anders designen würde.

Hier könnt ihr euch die zuletzt veröffentlichten Screenshots anschauen (Stand 2026):

