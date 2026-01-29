"Das hab ich nicht gesagt": ConcernedApe berichtigt falsche Gerüchte zu Haunted Chocolatier und gibt ein Update, wie es mit der Entwicklung vorangeht

ConcernedApe hat einen neuen Blogpost zu Haunted Chocolatier veröffentlicht.

Während Stardew Valley-Fans geduldig auf das kommende Update 1.7 warten, arbeitet Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe unaufhörlich an seinem nächsten Spiel Haunted Chocolatier. In einem aktuellen Blogpost entkräftet er einige Gerüchte und teilt neue Screenshots der düsteren Spielwelt.

“Ich lebe, das Spiel ist in Entwicklung und es kommt, wenn es fertig ist”

Direkt als erstes gibt es eine positive Nachricht: Laut Barone kommt er mit der Entwicklung seines neuen Spiels gut voran. Der Titel des Blogposts “Ich arbeite noch wie immer” spielt vermutlich darauf an, dass er weiterhin als Solo-Dev an Haunted Chocolatier arbeitet, während ein kleines Team unter seiner Leitung an Stardew Valley 1.7 werkelt (via ConcernedApe).

An der grundlegenden Situation, die er im letzten Jahr im Rahmen verschiedener Interviews beleuchtete, hat sich also offenbar wenig geändert. Das gilt auch für den gewohnten Kommentar dazu, wie lange wir uns noch gedulden müssen:

“Jap, es dauert eine Weile das Spiel fertigzustellen. Das ist okay. Ich weiß, ich weiß, ich hätte das Spiel nicht so früh ankündigen sollen. Aber ich hatte meine Gründe.”

Diese Gründe nennt er zwar nicht, aber dafür geht er konkret auf ein paar falsche Gerüchte ein, die sich zu Haunted Chocolatier im Umlauf befinden. Wir gehen die Aussagen im Schnelldurchlauf für euch durch.

Vorher könnt ihr hier aber die neuen Screenshots bewundern, die er geteilt hat:

ConcernedApe räumt mit "falschen Annahmen" auf

Laut ConcernedApe besteht etwa keine Gefahr, dass er Haunted Chocolatier zurücklassen würde und die bisher gebauten Inhalte einfach in Stardew Valley hineinkopiert. Das sei weder geplant, noch sei es technisch möglich, meint der Entwickler, da beide Spiele aufgrund von Engine-Unterschieden nicht miteinander kompatibel seien.

Er widerspricht auch der Vermutung, dass er ein neues Stardew Valley-Update angekündigt habe, weil er von Haunted Chocolatier ausgebrannt sei. Der Grund dafür sei einfach, dass die Bauernhof-Sim nach wie vor sehr beliebt ist und er noch viele Ideen für Verbesserungen habe.

Ihr solltet auch nicht damit rechnen, dass die Inhalte aus Stardew Valley 1.7 als Testballon für Haunted Chocolatier dienen sollen. Das sei nicht der Fall, bekräftigt Barone. Beide Spiele werden unabhängig voneinander entwickelt und ohnehin würde er potenzielle Features auf diese Weise für Haunted Chocolatier spoilern, was nicht in seinem Sinne wäre.

Zu guter Letzt geht er noch einmal auf einen möglichen Release-Zeitraum ein. Im Netz kursiert die Aussage, dass Haunted Chocolatier nicht vor 2030 erscheint. "Das habe ich nicht gesagt", kommentiert der Entwickler.

Die Grundlage für die Annahme einiger Fans bildet ein Auftritt von Barone im TigerBelly-Podcast. Dort antwortete er 2025 auf die Frage, ob das Spiel in den nächsten fünf Jahren erscheint: “Das hoffe ich”, wie Barone im aktuellen Blogpost erinnert. Außerdem fügte er damals noch hinzu: "Das ist der Plan”.

Jetzt bekräftigt er noch einmal, dass es keinen angekündigten Release gibt und stellt klar: “Das Spiel kommt raus, wenn es fertig ist”. In Summe müssen wir uns also weiter gedulden und abwarten. Die Nachricht, dass es mit der Entwicklung gut vorangeht und alles seine geplanten Bahnen läuft, ist aber schon eine gute Sache.

Wann Stardew Valley Update 1.7 erscheint, ist ebenfalls nicht bekannt. Bisher wissen wir lediglich, dass ein neuer Farm-Typ im Update mit dabei sein wird. Davon abgesehen gibt es kaum Informationen zum kommenden Patch der Bauernhof-Sim.

