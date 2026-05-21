Haunted Chocolatier: ConcernedApe verrät Gameplay-Feature, das perfekt zum neuen RPG-Stil des Stardew Valley-Nachfolgers passt

Neue Infos zu Haunted Chocolatier vom Entwickler ConcernedApe!

Nachdem Entwickler Eric Barone aka ConcernedApe mit Stardew Valley einen extrem erfolgreichen Indie-Hit auf die Beine gestellt hat, folgt als Nächstes sein neues Spiel Haunted Chocolatier. Allzu viele Infos gibt es noch nicht, doch kürzlich hat er über neue Abenteuerzonen gesprochen, an denen er gerade arbeitet.

“Ein bisschen wie bei Mario 64”

Die Infos stammen aus einem Gespräch mit der YouTuberin hannapeyton. Im Zuge des Interviews kam natürlich auch Haunted Chocolatier zur Sprache und tatsächlich hat sich Barone ein paar Infos entlocken lassen. Abseits der Hauptkarte sei geplant, dass ihr euch über ein Portal in verschiedene Abenteuerzonen teleportieren könnt.

1:31 Haunted Chocolatier in 91 Sekunden: Alles zum neuen Spiel des Stardew Valley-Machers

Autoplay

Da sich das Spiel noch in der Entwicklung befindet und der Release vermutlich noch eine ganze Zeit dauern wird, ist nichts von den folgenden Infos aus Stein gemeißelt. Allerdings dürfte das Konzept zumindest in ähnlicher Form vermutlich im Spiel landen, immerhin arbeitet Barone gerade aktiv und intensiv daran, wie er erzählt.

Um die Gebiete zu erreichen, dient ein Portal, das ihr in eurem Schloss findet, “ein bisschen wie in Mario 64”, fügt Barone hinzu.

“Also diese Orte sind sowas wie große Abenteuer-, Sammel-, Kampf-, Was-auch-immer-Gebiete, in denen es viel zu tun und Zutaten zu finden gibt.”

Von diesen Arealen soll es mehrere im fertigen Spiel geben. Insgesamt sollen sie außerdem einen “großen Brocken” der Inhalte ausmachen, mit denen wir uns die Zeit vertreiben werden.

Mehrere Gebiete mit spielerischer Abwechslung

Damit sich diese Abenteuerzonen (einen offiziellen Namen haben sie noch nicht) auch voneinander unterscheiden, soll es in jeder davon einzigartige Monster und Bosskämpfe geben. Auch die Landschaften bekommen durch eigene “Terrain-Features” oder “Trümmer” eine eigenständige Identität.

“Es wird eine große und komplexe Welt zum Erkunden werden”, merkt er an. Doch wie umfangreich die einzelnen Gebiete letztendlich werden, bleibt abzuwarten. Zumindest haben wir jetzt aber schonmal ein paar neue Eindrücke dazu, wie sich Haunted Chocolatier möglicherweise spielen wird.

Auch in Stardew Valley gibt es abseits der Hauptkarte besondere Orte wie die Ingwerinsel oder die Calico-Wüste. Barones Beschreibung der Abenteuerzonen in Haunted Chocolatier klingt dennoch nach einer spürbar anderen Struktur der Spielwelt, in der unser Schloss eher wie eine Art Hub funktioniert, von dem aus wir verschiedene Orte erreichen.

Schon vorher war bekannt, dass Haunted Chocolatier deutlich mehr Fokus auf RPG-Mechaniken und Kämpfe legen wird, also noch Stardew Valley. Das Erkunden von großen Arealen mit versteckten Geheimnissen und Monstern unterstreicht diesen Ansatz wohl noch etwas mehr.

Hier findet ihr das genannte Video. Ab Minute 55:00 redet Barone über Haunted Chocolatier:

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Wann erscheint Haunted Chocolatier?

Es gibt nach wie vor keine stichhaltigen Aussagen von Barone zu einem möglichen Releasetermin. Stattdessen gilt weiterhin sein Mantra: Gut Ding will Weile haben.

Auch im Gespräch mit hannapeyton betont er noch einmal, dass er sich keinem Zeitdruck unterordnen will. Stattdessen möchte er so lange am Spiel arbeiten, bis er der Meinung ist, dass es wirklich gut sei.

In vergangenen Interviews hat er angedeutet, dass Haunted Chocolatier womöglich noch Jahre entfernt sein könnte. Aber wie gesagt, konkrete Informationen gibt es hier schlicht nicht. Vermutlich auch deshalb, weil Barone es selbst nicht einschätzen kann.

Was denkt ihr: Klingt die Idee cool für euch und welche Wünsche habt ihr an Haunted Chocolatier?