Haunted Chocolatier rüttelt mit nur einem Screenshot an der kompletten Story von Stardew Valley

Könnte alles, was wir in Stardew Valley erlebt haben, in Wirklichkeit nie passiert sein?

Stardew Valley-Schöpfer Eric "Concerned Ape" Barone will zwar noch ein Update für sein Kult-Farmspiel herausbringen, arbeitet aber seit geraumer Zeit schon an seinem nächsten Titel Haunted Chocolatier. Fans saugen jedes kleine Informations-Fetzchen dazu begeistert auf.

Besonders spannend ist da ein neuer Screenshot. Es handelt sich zwar nur um ein einziges Bild, aber das könnte alles, was wir in Stardew Valley erlebt haben, über den Haufen werfen.

Dieser Charakter ist wohl zu sehen und das könnte es bedeuten

Den Screenshot könnt ihr euch in einem Post von IGN auf X (ehemals Twitter) ansehen. Er zeigt einen alten Mann im Bett eines chaotischen Zimmers, der mit einer anderen Person redet.

Im großen Portraitbild beim Sprechtext der Person wird er statt mit Namen nur mit rätselhaften "???" bezeichnet.

Wer ist dieser Mann? Falls ihr im ersten Moment gar nicht drauf kommt, wer das sein könnte, liegt das womöglich daran, dass er in Stardew Valley zu Beginn bereits tot ist. Fans denken nämlich, es handle sich um den Großvater, der uns am Spielanfang die Farm vererbt.

Noch nicht tot in Concerned Apes neuem Spiel? Da wir in Haunted Chocolatier Süßkram an Geister verticken, würde ja zunächst mal die Vermutung naheliegen, dass wir hier Schokolade an den bereits toten Großvater verkaufen. Allerdings wird die Figur auf dem neuen Screenshot in Farbe dargestellt, während der Geist in Stardew Valley lediglich Blautöne aufweist. Vermutlich sehen wir hier also einen lebendigen Menschen.

Ganz besonders spannend ist aber, was der mutmaßliche Großvater auf dem Screenshot sagt, nämlich:

"Ich hatte gerade den schrecklichsten Traum".

Könnte das eine Anspielung auf Stardew Valley, beziehungsweise seinen Tod im Spiel sein?

Das würde dann bedeuten, dass alles, was wir in der Farm Sim erlebt haben, gar nicht wirklich passiert ist. Es hätte dann nie einen traurigen Großvater-Moment gegeben, weil der Gute immer noch am Leben wäre. Bestimmt teast uns Barone bewusst mit diesem Screenshot und freut sich diebisch darüber, dass sich nun alle Gedanken machen. Ob das so zutrifft, müssen wir erst mal abwarten. Bislang ist all das nur eine Theorie.

Weitere Ideen

Natürlich ist das, was wir hier vermuten, nicht die einzig mögliche Deutung.

Eine Person auf Twitter hat eine ganz andere Idee. @Startupwithmads schlägt vor, der Großvater könnte ein Businesstyp mit unterschiedlichen Geschäftszweigen sein und sowohl die Farm als auch den Schoko-Laden besitzen.

Damit wäre es möglich, dass wir in Haunted Chocolatier einen Bruder oder eine Schwester von unserem Stardew Valley-Charakter spielen, der oder die dann eben das andere Standbein des Verstorbenen erbt. Natürlich wäre es aber auch möglich, dass es sich überhaupt nicht um den Charakter aus Stardew Valley handelt. Wir dürfen gespannt sein, ob sich der Entwickler bald selbst äußert.

Jetzt seid ihr gefragt: Welche Theorie habt ihr zu diesem Screenshot? Handelt es sich um den Großvater und welche Story steckt hinter der Szene?