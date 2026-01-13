HBO Max startet in Deutschland und hat direkt eine der begehrtesten Serien des Jahres im Gepäck

Das neue Game-of-Thrones-Spin-off wird auch in Deutschland mit Spannung erwartet und hier könnt ihr es schauen.

Seit dem 13.01. gibt es eine neue Streaming-Plattform in Deutschland! Und bevor ihr jetzt genervt mit den Augen rollt, weil es doch eigentlich schon genug davon gibt, lasst mich euch erzählen, was HBO Max so alles drauf hat und warum er vielleicht zu einem der großen Platzhirsche aufsteigen könnte.

Das hat HBO Max alles zu bieten

HBO Max ist Teil von Warner Bros. und wird deswegen der neue Platz für Filme sein, die zu dem Medienkonglomerat gehören. Das sind beispielsweise the Batman, Dune, Harry Potter oder kleinere Produktionen wie der Horrorfilm Weapons. Da auch DC Comics zu Warner gehört, werden neben Batman auch andere Superhelden wie Superman, Green Lantern oder Wonder Woman in Zukunft wohl hauptsächlich auf HBO Max stattfinden.

Aber auch das Serienangebot kann sich sehen lassen. Allen voran natürlich Game of Thrones und House of the Dragon, sowie die neue Serie A Knight of the Seven Kingdoms, die am 19. Januar ihre Premiere feiert und Fans von George R. R. Martin zurück nach Westeros bringen soll. Das sind einige weitere Highlights aus dem Serien-Katalog von HBO Max:

The Pitt: Die Krankenhausserie wurde mit mehreren Emmys ausgezeichnet. Das Besondere: Jede Staffel zeigt eine Schicht in der Notaufnahme. Die Folgen laufen in Echtzeit und stehen für eine Stunde. Direkt zum Start beginnt bereits die zweite Staffel auf HBO Max.

Banksters: Die deutsche Produktion erzählt von einem Bank-Azubi, der plötzlich wegen mehrfachen Bankraubs verhaftet wird. Soll er seine Komplizen verraten? Und wer hat ihn an die Polizei ausgeliefert? Die erste Folge erscheint am 20. Februar auf HBO Max.

Heated Rivalry: Sport und Romance gehen nicht zusammen? Falsch gedacht. In Heated Rivalry stehen zwei Eishockeyprofis im Mittelpunkt, die abseits des Spielfelds eine Romanze führen. Besonders auf TikTok wurde die Serie zum Phänomen, vor allem wegen der expliziten Erotik-Szenen, und gilt als eine der erfolgreichsten Serien der Plattform.

Wie reagieren WOW und andere Streaming-Seiten?

Bisherige HBO-Produktionen waren hierzulande in der Regel bei WOW (früher Sky) zu sehen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, denn bereits auf WOW angefangene Serien wie House of the Dragon oder The White Lotus werden auch in Zukunft die neuen Staffeln zeigen. Lediglich neue Produktionen werden nur noch auf HBO Max gezeigt. Auch einige alte Klassiker, die zum Jahresanfang bei WOW entfernt wurden, landen nun exklusiv bei der neuen Plattform. Ein Abo lohnt sich also zwar noch, aber deutlich weniger als zuvor.

Die deutsche Plattform RTL+ reagiert mit einem Angebot auf die Konkurrenz: Bis zum 13. Februar bekommt ihr beide Plattformen zusammen zu einem Sonderpreis angeboten. Damit spart ihr, vor allem in den ersten sechs Monaten, eine ordentliche Menge Geld.

Zusammen mit waipu.tv lohnenswerte Kombi-Pakete sichern

Direkt zum Start von HBO Max in Deutschland könnt ihr einige lohnenswerte Pakete sichern, die mehrere Leistungen bündeln. Das Jahrespaket mit waipu.tv Perfect Plus + HBO Max Basis (mit Werbung) bekommt ihr für 17,99 € im Monat. Wer eine bessere Auflösung, Werbefreiheit und mehr gleichzeitige Geräte nutzen will, bekommt das Premium-Paket für 26,99 € monatlich.

Die Kombi aus waipu.tv und HBO Max bietet Unterhaltung pur.

Und was bietet waipu.tv? Kurz zusammengefasst ermöglicht euch ein Abo von waipu.tv Fernsehsender über das Internet zu empfangen. Ihr denkt euch jetzt vielleicht: Das geht doch auch ohne Abo. Das stimmt zwar, aber waipu zieht das Konzept auf ein neues Level. Denn damit könnt ihr über 300 verschiedene Kanäle empfangen, darunter über 70 Pay-TV-Sender, auf die ihr sonst keinen Zugriff hättet. Zusammen mit HBO Max wird euch hier eine Welt voller Entertainment geboten, die nahezu keine Limits kennt.

Auch RTL+ lockt mit einem lohnenswerten Angebot

Etwas günstiger als bei waipu.tv kommt ihr mit der Kombination aus RTL+ und HBO Max weg. Hier kosten die Pakete 9,99 € bzw. 15,99 € in den ersten sechs Monaten. Danach steigen die Preise zwar etwas, es bleibt aber günstiger, als würdet ihr beide Dienste separat buchen. RTL+ bietet euch nicht nur viele Sport-Highlights, sondern auch deutsche Serien-Highlights wie neue Geschichten vom Pumuckl oder die neue Nibelungen-Serie.