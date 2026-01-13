Nach dem HBO Max-Start habe ich trotz Vertragsbindung WOW gekündigt und es war einfacher als gedacht - so geht's

Nachdem sich das Angebot von WOW verändert hat, könnte eine Kündigung interessant sein. (Bildquelle: HBO Max / WOW)

Mit dem Start von HBO Max als neuem Streaming-Dienst ändert sich einiges bei der Konkurrenz WOW. Viele User werden jetzt entsprechend über eine Kündigung nachdenken. Aber was ist, wenn man ein Abo mit langer Vertragslaufzeit abgeschlossen hat? Vor dieser Frage stand auch ich und habe dann doch recht einfach eine Lösung gefunden.

Mit dem HBO Max-Start wird WOW für mich fast bedeutungslos

HBO Max ist seit heute in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern verfügbar. Damit kommen wir auch endlich in den Genuss von HBO-Hits wie The Pitt, die es bislang über Lizenzverträge nicht beim Streaming-Dienst WOW zu sehen gab. Allerdings verliert WOW damit auch auf einen Schlag viele Filme und Serien, die jetzt nach Hause zu HBO Max gewandert sind. Ein Teil bleibt uns zwar noch einige Zeit lang erhalten, aber WOW hat damit schon jetzt an Wert verloren.

Während bereits angelaufene HBO-Serien wie The Last of Us und Industry weiterhin bei WOW verfügbar sind, muss ein HBO Max-Abo her, wenn man die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms oder The Pitt schauen will.

WOW hat daher also (vorerst) bei mir ausgedient. Mal eben so kündigen stand aber nicht zur Debatte, denn ich habe leider nicht an den HBO Max-Start und seine Folge für das WOW-Programm gedacht, als ich Ende letzten Jahres ein WOW-Jahresabo im Bundle für Filme und Serien abgeschlossen habe. Ein Glück, dass es Kulanz und Sonderkündigungen gibt.

Sonderkündigung bei WOW in nur wenigen Minuten

Statt mich nun damit abzugeben, noch viele Monate WOW zu bezahlen, versuchte ich beim Glück einfach.

Ich schaute also in meinem WOW-Account nach, wie ich kündigen kann. Eine normale, fristgerechte Kündigung hätte ich zwar einleiten können, aber das hätte nichts an der Laufzeit und den Kosten geändert, sondern eine Kündigung zum Ende hin nur vorgemerkt.

Glücklicherweise gibt es Sonderkündigungen. Ich war mir nicht sicher, wie und ob die direkt am Tag des HBO Max-Starts noch durchgewunken werden, aber ich tippte mein Anliegen einfach in den Support-Chat, der mir auf der Webseite angepriesen wurde.

Ich begründete meinen sofortigen Kündigungswunsch trotz Vertragsbindung mit den fehlenden Inhalten durch HBO Max, identifizierte mein Konto und siehe da: In wenigen Minuten wurde mein Jahresabo ohne Weiteres beendet.

Kleiner Wermutstropfen: Anders als bei einer normalen Kündigung endet mein Zugang zu WOW so noch am gleichen Tage, statt erst zum Ende des nächsten Abrechnungszeitraums, der bei mir Ende Januar gewesen wäre. Falls ich also noch eine Serie nicht beendet hätte, wäre das ungünstig gewesen.

Ich glaube, so einfach habe ich noch nie irgendwo etwas gekündigt. Selbst der normale Kündigungsvorgang ist nerviger, da einem dort immer wieder neue Angebote um die Ohren geworfen werden, damit man ja sein Abo behält.

Sollet ihr also aktuell noch ein langfristiges WOW-Abo besitzen, es aber kündigen wollen: Versucht einfach euer Glück im Support-Chat (oder im Zweifel per Mail). Auch wenn schon länger bekannt ist, dass Inhalte von WOW zu HBO Max rüberwandern, zeigt WOW bislang noch Kulanz und gewährt Sonderkündigungen auch für Abos mit längerer Vertragslaufzeit. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert, bei mir hat es immerhin geklappt.

