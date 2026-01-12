HBO Max startet morgen in Deutschland - Uhrzeit und alle Infos zum neuen Streaming-Dienst im Live-Ticker

A Knight of the Seven Kingdoms ist ein neues Game of Thrones-Spin off, das von HBO kommt. (Bildquelle: HBO)

Morgen ist es soweit: HBO Max startet im deutschsprachigen Raum als neuer Streaming-Dienst. Damit ihr direkt abschätzen könnt, ob sich ein Abo für euch lohnt und wisst, wann es überhaupt genau losgeht, halten wir euch hier im Ticker auf dem Laufenden. Zusätzlich haben wir auch die eine oder andere Film-/Serien-Empfehlung im Gepäck.

17:13 Uhr Eine Empfehlung für zwischendurch: The Pitt (2025) ist laut IMDb und Rotten Tomatoes eine sehr gute Krankenhausserie, die es nie über Lizenzverträge auf WOW geschafft hat. Zum HBO Max-Start bekommen wir nun die Möglichkeit, sie zu sehen. In den USA ist frisch die zweite Staffel gestartet, Staffel 3 ist bereits bestätigt. 1:00 The Pitt: Die gefeierte Krankenhausserie zeigt den stressigen Alltag von Ärzten in Echtzeit 16:59 Uhr Kurz vor dem Start sind auch einige Deals bestätigt worden: RTL+: Wer ein RTL+ Abo und HBO Max als Bundle bucht, kann gegenüber den Einzelbuchungen Geld sparen: HBO Max Basis (mit Werbung) + RTL+ Premium für 11,99 statt 15,98 Euro im Monat - nur 9,99 Euro für die ersten 6. Monate, wenn ihr vor dem 13. Februar bestellt HBO Max Standard + RTL+ Premium für 17,99 statt 24,98 Euro im Monat - nur 15,99 Euro für die ersten 6. Monate, wenn ihr vor dem 13. Februar bestellt

Wer ein RTL+ Abo und HBO Max als Bundle bucht, kann gegenüber den Einzelbuchungen Geld sparen: Waipu.tv: Mit einem Bundle (HBO Max + Perfect Plus ab 17,99 Euro) kann man ca. 3 Euro im Monat gegenüber den einzelnen Abos sparen. 16:43 Uhr Sport-Fans dürfen sich übrigens freuen: HBO Max-Abonnenten können die Olympischen Winterspiele 2026 im Februar mit Live-Übertragungen genießen. 16:18 Uhr Die wichtigste Frage, die jetzt ansteht: Wann geht HBO Max genau an den Start? Das Datum kennen wir, aber bislang wurde keine Uhrzeit kommuniziert. Selbstverständlich berichten wir euch hier im Ticker, wenn es soweit ist. Interessanterweise steht im iOS-App Store, dass die App zum Streaming-Dienst "voraussichtlich am 15. Januar" erscheint, also zwei Tage später. Wir gehen aber davon aus, dass die Apps für Apple- und Android-Geräte rechtzeitig verfügbar sein werden. Ihr könnt sie euch in den Stores auch schon vormerken und so benachrichtigt werden, sobald sie da sind.

The Last of Us liefert in Staffel 2 eine Schlacht wie aus Game of Thrones - so ist sie entstanden

HBO Max: Termin und Uhrzeit zum Start in deutschsprachigen Ländern

Datum: 13. Januar 2026

13. Januar 2026 Uhrzeit: unbekannt, wahrscheinlich morgens (Näheres dazu im Ticker oben)

HBO Max geht nicht nur in Deutschland an den Start, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg.

Unterstützte Geräte zum Streamen: Der Dienst wird auf "ausgewählten Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern, Streaming-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen" verfügbar sein.

Das kosten die HBO Max-Abos

Insgesamt stehen 3 Abos zur Auswahl, die mit steigendem Preis mehr Vorteile bieten. Im ersten Jahr (2026) stehen folgende Kosten an (ab 2027 wird alles 1 Euro teurer):

Basis: 5,99 €/Monat

mit Werbung

auf 2 Geräten gleichzeitig streamen

Videoauflösung in Full-HD

Standard: 11,99 €/Monat

Vorteile von Basis, nur ohne Werbung

30 Downloads (es gibt Beschränkungen)

Premium: 16,99 €/Monat

auf 4 Geräten gleichzeitig streamen

4K UHD & Dolby Atmos (je nach Verfügbarkeit)

100 Downloads (es gibt Beschränkungen)

Zusätzlich lässt sich für 3 Euro/Monat ein Sport-Paket dazubuchen. Kündigen lässt sich HBO Max monatlich.

Das bietet HBO Max an Filmen und Serien

Abo-Kosten schön und gut, aber was bekommen wir dafür geboten? Natürlich sind große HBO-Shows wie Game of Thrones, Euphoria und The White Lotus dabei. Diese Titel konnten wir aber hierzulande auch dank Lizenzverträge auf WOW schauen. Spannender sind da gänzlich neue Titel wie The Pitt und das GoT-Spin-off A Knight of the Seven Kingdoms.

Eine ausführlichere Auflistung von Filmen und Serien, die auf HBO Max laufen, findet ihr hier:

Mehr zum Thema HBO Max in Deutschland: Diese Filme und Serien hat der Streaming-Dienst zum Start im Angebot

Wichtig für WOW: Auch wenn HBO Max seine Eigenproduktionen mit dem Start hierzulande von WOW rüberholt, müssen Abonnent*innen keinen harten Cut hinnehmen. Durch Lizenzvereinbarungen werden noch laufende Serien wie House of the Dragon, Dune: Prophecy und The Last of Us noch eine Zeit lang bei ihrem alten Dienst bleiben. Abgeschlossene Hits wie Game of Thrones, die Harry Potter-Filme oder Sex and the City ziehen am 13. Januar allerdings schon vollständig um.