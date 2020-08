Mit Der Herr der Ringe: Gollum will Daedalic Entertainment Gollum auf ein Abenteuer schicken, das eine Mischung aus Stealth und Parkour bietet. Gegenüber IGN sprachen die deutschen Entwickler über das Herr der Ringe-Projekt, das sich jetzt in einem ersten kurzen Cinematic-Trailer zeigt.

Auch wenn der Teaser (den ihr unten seht) nicht viel verrät, gibt es neue Infos zum Spiel, das eine Mischung aus Stealth und vertikalem Kletterparkour sein soll. Um es etwas besser einzuordnen, erklärte der leitende Game Designer Martin Wilkes das Gollum-Spiel anhand von Prince of Persia:

"Wenn sie eine Referenz wünschen, denken Sie vielleicht, dass sie Prince of Persia ähnelt. Es handelt sich meistens um ein Nicht-Kampfspiel, aber Gollum wird in der Lage sein, Feinde heimlich auszuschalten. Dies wird nicht einfach sein und immer mit großen Risiken verbunden sein. Wir möchten, dass die Spieler diese Begegnungen sorgfältig abwägen. Schließlich liegen Gollums Stärken in der List und nicht im Kampf."