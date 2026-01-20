Bei He-Man dreht sich seit 44 Jahren alles um das mysteriöse Castle Grayskull und erst jetzt erfahren wir, was dessen Name eigentlich bedeutet

"Ich haaaabe die Maaaacht!"

"Bei der Macht von Grayskull" ist wohl DAS legendäre Zitat, das allen von uns sofort in den Kopf kommt, wenn wir an Masters of the Universe denken. Seit mittlerweile 44 Jahren zapft der athletische Adam mit diesen Worten und der Hilfe seines Schwertes die Kraft des gleichnamigen Schlosses an und wird so zu He-Man.



In einem aktuellen Comic erfahren wir jetzt mehr über die Entstehungsgeschichte von Grayskull und wie die Festung zu ihrem Namen kam.

So entstand Schloss Grayskull

Am 14. Januar erschien der dritte Teil einer aktuellen He-Man-Comicreihe mit dem Titel He-Man and the Masters of the Universe: The Sword of Flaws. Darin gibt es nicht nur ein neues Abenteuer für Adam, sondern auch neue Details zum Universum.

In der aktuellen Ausgabe erfahren wir etwa etwas über die Entstehungsgeschichte von Grayskull und woher dessen Name kommt. Der geht zum einen – so viel konnten wir uns schon immer denken – auf das Aussehen, also die Totenkopf-Form, zurück. Zum anderen hieß der Erbauer Gray.

Dieser war ein Wissenschaftler und Ingenieur und wurde vom mächtigen Zauberer Eldor mit der Errichtung einer uneinnehmbaren Festung beauftragt, um dort das gesammelte magische Wissen der Vorfahren zu bewahren. Das Schloss wurde im Anschluss als Gray's Skull bekannt, was sich im Laufe der Zeit auf Grayskull verkürzte.

Für Comic-Fans ist der Name Gray natürlich auch abseits des Schlosses bekannt, da er der Erste war, der die Kraft des Bauwerks anzapfte und Kräfte bekam. Während Adam zu He-Man und damit zum stärksten Mann des Universums wird, wurde Gray allerdings zu He-Ro, dem mächtigsten Zauberer.

Bereits in der Vergangenheit wussten wir, dass Eldor als Grays Mentor fungierte, dass er Grayskull allerdings in Auftrag gab und von Gray bauen ließ, ist neu. Auch dass der mächtige Zauber-Lehrling vor seiner Rolle als He-Ro Ingenieur und Wissenschaftler war, wussten wir noch nicht.

Bisherige Theorien, die teilweise auch auf Inhalten aus den Comics basierten, waren zum Beispiel, dass der Name vom gleichnamigen Barbarenkönig übernommen wurde, der einst in der Burg herrschte und dessen Geist nach seinem Tod in das Schloss überging.

Beschäftigt ihr euch heute noch mit He-Man oder habt ihr das Franchise nach eurer Kindheit nicht weiter beachtet? Oder mochtet ihr Masters of the Universe schon damals nicht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!