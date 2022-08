Alte Headsets kommen meistens in den Müll - dabei können sie so einfach gerettet werden

Chris war knapp drei Jahre im Einzelhandel tätig und hat sich dort häufig mit Kundschaft auseinandergesetzt, die mit klapprigen, sich in ihre Bestandteile auflösenden Headsets vor ihm stand. Als er sich an die Probierstationen in seinem Markt gestellt hat, wurde ihm auch klar, wieso – für die Ewigkeit ist da nix gebaut. Ihn macht das regelrecht fassungslos, schließlich ginge es auch anders.