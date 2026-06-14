Hellblade 3-Entwickler äußern sich zur Spielzeit von 'Senua' - haben gute Nachrichten für Fans

Senua bekommt im nächsten Jahr ihren dritten großen Auftritt. Und der soll offenbar länger ausfallen als die bisherigen.

Vergangene Woche wurde auf dem Xbox Games Showcase ein neues Hellblade-Spiel angekündigt. Das trägt allerdings nicht "Hellblade" im Titel sondern heißt schlicht Senua – wir haben es der Einfachheit halber in der Überschrift trotzdem als "Hellblade 3" bezeichnet.

Im ersten Gameplay-Trailer gab es bereits einige Spielszenen zu sehen. Danach brannten den Hellblade-Fans aber trotzdem diverse Fragen unter den Nägeln, zu denen Entwickler Ninja Theory auf Social Media Stellung bezog.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer von Senua anschauen:

2:02 Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück

Autoplay

Senua soll "deutlich länger" werden als Teil 1 und 2

Eine der am häufigst gestellten Fragen war die nach der Spielzeit von Senua. Hintergrund: Mit knapp sieben bis acht Stunden Spielzeit hatten viele Fans Hellblade 2 als deutlich zu kurz empfunden, der erste Teil der Reihe bewegte sich spielzeittechnisch in einem ähnlichen Rahmen.

Wird Senua also ein längeres Spiel? Wenn man dem Post von Ninja Theory auf die Frage Glauben schenkt, lautet die Antwort wohl "ja".

"Senua befindet sich noch in der Entwicklung, daher haben wir noch keine genauen Zahlen, aber wir gestalten es so, dass es deutlich länger sein wird als die bisherigen Hellblade-Spiele."

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"Deutlich länger" ist natürlich sehr schwammig formuliert, lässt aber vermuten, dass Senua die 10-Stunden-Spielzeit-Grenze knacken könnte.

Letztendlich wird die Spielzeit aber natürlich von diversen Faktoren wie dem gewählten Schwierigkeitsgrad und dem eigenen Spieltempo beeinflusst, weswegen allgemeingültige Aussagen schwierig sind.

Mehr Kämpfe, keine Verständnisprobleme für Neulinge

Auf X/Twitter beantwortete Ninja Theory auch noch andere Fragen zum Spiel und ließ wie schon zuvor das Gameplay-Video durchblicken, dass Kämpfe einen wesentlich größeren Stellenwert im Spiel bekommen werden. Außerdem wird Senua wie gewohnt die Umgebung erkunden und Rätsel lösen müssen.

Für komplette Hellblade-Neulinge zudem interessant: Ihr müsst keinen Serienteil gespielt haben, um die Geschichte von Senua zu verstehen.

Senua soll im Jahr 2027 für die Xbox Series X/S, PlayStation 5 und den PC erscheinen.