Hellblade 3-Entwickler äußern sich zur Spielzeit von 'Senua' - haben gute Nachrichten für Fans

Viele fanden, dass Hellblade 2 ein zu kurzes Spiel war. Offenbar hat sich Ninja Theory diesen Kritikpunkt zu Herzen genommen.

Profilbild von Tobias Veltin

Tobias Veltin
14.06.2026 | 16:00 Uhr

Senua bekommt im nächsten Jahr ihren dritten großen Auftritt. Und der soll offenbar länger ausfallen als die bisherigen. Senua bekommt im nächsten Jahr ihren dritten großen Auftritt. Und der soll offenbar länger ausfallen als die bisherigen.

Vergangene Woche wurde auf dem Xbox Games Showcase ein neues Hellblade-Spiel angekündigt. Das trägt allerdings nicht "Hellblade" im Titel sondern heißt schlicht Senua – wir haben es der Einfachheit halber in der Überschrift trotzdem als "Hellblade 3" bezeichnet.

Im ersten Gameplay-Trailer gab es bereits einige Spielszenen zu sehen. Danach brannten den Hellblade-Fans aber trotzdem diverse Fragen unter den Nägeln, zu denen Entwickler Ninja Theory auf Social Media Stellung bezog.

Hier könnt ihr euch den Ankündigungstrailer von Senua anschauen:

Video starten 2:02 Senua kehrt überraschend für ein neues Hellblade zurück

Senua soll "deutlich länger" werden als Teil 1 und 2

Eine der am häufigst gestellten Fragen war die nach der Spielzeit von Senua. Hintergrund: Mit knapp sieben bis acht Stunden Spielzeit hatten viele Fans Hellblade 2 als deutlich zu kurz empfunden, der erste Teil der Reihe bewegte sich spielzeittechnisch in einem ähnlichen Rahmen.

Wird Senua also ein längeres Spiel? Wenn man dem Post von Ninja Theory auf die Frage Glauben schenkt, lautet die Antwort wohl "ja".

"Senua befindet sich noch in der Entwicklung, daher haben wir noch keine genauen Zahlen, aber wir gestalten es so, dass es deutlich länger sein wird als die bisherigen Hellblade-Spiele."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

"Deutlich länger" ist natürlich sehr schwammig formuliert, lässt aber vermuten, dass Senua die 10-Stunden-Spielzeit-Grenze knacken könnte.

Letztendlich wird die Spielzeit aber natürlich von diversen Faktoren wie dem gewählten Schwierigkeitsgrad und dem eigenen Spieltempo beeinflusst, weswegen allgemeingültige Aussagen schwierig sind.

Hellblade 3 angekündigt: Heißt nur "Senua" und startet direkt mit Action-Gameplay
von Jusuf Hatic
Hellblade 3 angekündigt: Heißt nur Senua und startet direkt mit Action-Gameplay
Xbox Games Showcase 2026: Alle wichtigen Ankündigungen, Spiele und Trailer im Überblick
von Tobias Veltin
Xbox Games Showcase 2026: Alle wichtigen Ankündigungen, Spiele und Trailer im Überblick

Mehr Kämpfe, keine Verständnisprobleme für Neulinge

Auf X/Twitter beantwortete Ninja Theory auch noch andere Fragen zum Spiel und ließ wie schon zuvor das Gameplay-Video durchblicken, dass Kämpfe einen wesentlich größeren Stellenwert im Spiel bekommen werden. Außerdem wird Senua wie gewohnt die Umgebung erkunden und Rätsel lösen müssen.

Für komplette Hellblade-Neulinge zudem interessant: Ihr müsst keinen Serienteil gespielt haben, um die Geschichte von Senua zu verstehen.

Senua soll im Jahr 2027 für die Xbox Series X/S, PlayStation 5 und den PC erscheinen.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Senua

Senua

Genre: Action

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 56 Minuten

Hellblade 3-Entwickler äußern sich zur Spielzeit von 'Senua' - haben gute Nachrichten für Fans
Aktuelle News
alle anzeigen
WM 2026-Spiele auf der PS4PS5 schauen: So verfolgt ihr die Weltmeisterschaft ganz einfach kostenlos auf Konsole

vor einer Minute

WM 2026-Spiele auf der PS4/PS5 schauen: So verfolgt ihr die Weltmeisterschaft ganz einfach kostenlos auf Konsole
Pokémon TCG-Fan findet jede Menge Karten und 20 Jahre alte Glurak-Turnier-Trophäe auf dem Dachboden - eine Karte ist schon bis zu 100.000 Euro wert

vor einer Minute

Pokémon TCG-Fan findet jede Menge Karten und 20 Jahre alte Glurak-Turnier-Trophäe auf dem Dachboden - eine Karte ist schon bis zu 100.000 Euro wert
Hellblade 3-Entwickler äußern sich zur Spielzeit von Senua - haben gute Nachrichten für Fans   1

vor einer Stunde

Hellblade 3-Entwickler äußern sich zur Spielzeit von 'Senua' - haben gute Nachrichten für Fans
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Juni 2026)   6     10

vor 8 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Juni 2026)
mehr anzeigen