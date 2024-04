Helldivers 2-Community besiegt alle Automatons, doch das hat seinen Preis: Trophäen sind kaputt, und jetzt weinen alle Trophy-Hunter

Die Platin-Trophäe in Helldivers 2 kann derzeit nicht erreicht werden.

Der Helldivers 2-Community ist vor wenigen Tagen erstaunliches gelungen. Denn mit dem Abschluss des aktuellen Generalbefehls wurden sämtliche Automaton-Roboter besiegt und komplett aus dem Spiel getilgt. Es gibt derzeit also nur noch eine Gegnerfraktion (die Terminiden) in Helldivers 2.

Ein Grund zum jubeln? Sicherlich, schließlich empfanden viele die Automatons als die herausfordernderen Gegner. Nachdem sich nun aber die erste Euphorie über den Sieg gelegt hat, gibt es hier und da auch Ernüchterung. Vor allem bei denen, die gerne Trophäen sammeln.

Einige Trophäen an die Automatons geknüpft

Denn da aktuell keine Automatons im Spiel mehr besiegt werden können, sind aktuell auch diverse Trophys nicht erreichbar, weil sie unmittelbar an die Roboter geknüpft sind.

Dazu zählt beispielsweise die Trophäe "Let's call it a draw", die erfordert, einem Hulk-Gegner beide Arme abzuschießen. Diese ist derzeit unmöglich abzuschließen, ebenso wie einige andere.

Was daraus ebenfalls resultiert: Aktuell kann Helldivers 2 nicht platiniert werden.

Trophy-Hunter, die das Spiel noch nicht abgeschlossen haben, dürften also über den aktuellen Zustand von Helldivers 2 nicht unbedingt erfreut sein. Allerdings ist auch nicht zu erwarten, dass Entwickler Arrowhead die Trophäen in diesem "kaputten Zustand" belässt.

Vielmehr dürften die Automatins zukünftig in irgendeiner Form wieder auftauchen – und sei es nur auf einem oder zwei Planeten – damit die Trophäen auch von allen gesammelt werden können, die es bislang noch nicht getan haben.

Kommt neue Gegnerfraktion schon zeitnah ins Spiel?

Außerdem deutet vieles darauf hin, dass zeitnah auch eine neue Gegnerfraktion auf den Plan treten wird. Wobei "neu" nicht wirklich richtig ist, denn die Illuminati gab es schon in Helldivers 1. Gerüchte über ein Comeback in Helldivers 2 gab es in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach, der Sieg über die Automatons könnte also der ideale Zeitpunkt sein, die Fraktion ins Spiel zu bringen.

Helldivers 2 erschien Anfang Februar 2024 für PS5 und PC. Seit dem Launch hat Entwickler Arrowhead dem Live-Service-Spiel schon einige neue Elemente hinzugefügt, darunter beispielsweise steuerbare Mechs. Ein neue Kriegsanleihe mit weiteren Rüstungen und Waffen wird am 11. April veröffentlicht.

Hattet ihr schon alle Trophäen in Helldivers 2 gesammelt?