'Leute verstehen nicht, wie stark sie wirklich ist': Diese Helldivers 2-Waffe ist laut einem Fan noch besser als gedacht

Der Arc Thrower ist eine ziemlich mächtige Waffe in Helldivers 2, wenn ihr sie richtig einsetzt.

In Helldivers 2 steht ihr oft vor der Qual der Wahl, wenn es darum geht, welche Waffen ins Loadout gehören. Zwar hat der Chef von Entwicklerteam Arrowhead sich inzwischen selbst zu Wort gemeldet und verkündet, dass es gar keine Meta-Waffe für Helldivers 2 gibt, aber das hält Fans natürlich nicht davon ab, ihre Favoriten anzupreisen. So auch dieser Redditor, der aufschlüsselt, dass der Bogenwerfer sogar noch besser als gedacht ist.

Das Wichtigste in Kürze: In Helldivers 2 gibt es keine Meta-Waffe, aber der ARC-3-Bogenwerfer wird von Fans bevorzugt.

Der Bogenwerfer ignoriert Rüstungen und hat unendliche Ammo.

Er ermöglicht schnelles Feuern ohne genaues Zielen und ist eine der stärksten Waffen im Spiel.

Kritikpunkte sind Schaden an Teammitgliedern und gelegentliche Unzuverlässigkeit, aber Tipps aus der Community helfen dabei.

Diese Helldivers 2-Waffe profitiert von Bugs

Auf Reddit erklärt der Fan, was den ARC-3-Bogenwerfer oder auch Arc Thrower so mächtig macht. Die Unterstützungswaffe ignoriert nämlich die Rüstung eurer Feinde und zieht ihnen direkt Lebenspunkte ab.

Noch dazu lässt sich die Waffe auch schnellfeuern, indem ihr sie einmal komplett aufladet und dann sofort nach dem Betätigen des Abzugs wieder ein wenig ladet und feuert. Das erfordert etwas Übung, lässt euch aber mehrmals pro Sekunde schießen ohne groß Zielen zu müssen.

Das ist aber noch nicht alles, wie User WhiteRaven_M im Thread erklärt:

Unendliche Ammo, kein Nachladen und ihr habt eine der stärksten Waffen im Spiel. Um es in Perspektive zu setzen: Ein Charger stirbt nach 8 bis 12 Schüssen. Mit zwei Leuten braucht es ungefähr vier Sekunden, während ihr Schaden an allem in der Nähe macht, was die DPS effektiv verdoppelt oder verdreifacht. Habe ich erwähnt, dass der Bug, der die Railgun einen Bile Titan mit einem Schuss erledigen lässt, auch beim Bogenwerfer greift? Es tritt nicht immer auf, aber manchmal legst du einen Bile Titan in drei Schüssen. [...] Mein Team und ich sind einfach in Zweierteams mit Bogenwerfern unterwegs und wir schmelzen uns durch Helldivers.

58:32 Helldivers 2 zeigt, woran andere Shooter scheitern

Eine weitere Stärke des Bogenwerfers ist, dass ihr nicht in der Wahl der Primärwaffe eingeschränkt seid. Während die Railgun oder Automatische Kanone Schwächen haben, die ihr mit eurer Primärwaffe ausgleichen müsst, habt ihr mit dem Bogenwerfer mehr Freiheit.

Die große Schwäche des Bogenwerfers

In den Kommentaren unter dem Thread stimmen viele Fans zu und erklären, dass sie sich ebenfalls in den Bogenwerfer verliebt hätten. Allerdings gibt es auch ein wenig Kritik an der Waffe: Sie macht nämlich wirklich Schaden an allem in der Nähe des Ziels – und das bedeutet auch Teammitglieder.

Ein Fan kommentiert etwa scherzhaft: "Es ignoriert definitiv die Rüstung von Helldivern." Etwas Übung für die richtige Positionierung ist also auch gefragt ... Oder ihr müsst eben bereit sein, sehr oft Verstärkung zu rufen.

Manche Fans beschweren sich auch, dass die Waffe nicht ganz verlässlich ist und manchmal nicht schießen will. Hier gibt es aber zumindest ein paar Tipps aus der Community. So kann es helfen, den Bogenwerfer einmal komplett aufzuladen, wenn er nicht schießt oder nicht auf sondern über Feinde hinweg damit zu zielen.

Was ist eure liebste Waffe in Helldivers 2?