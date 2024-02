Helldivers 2-Director sagt, dass sich Spiele Monetarisierungen verdienen müssen

Mit der Mühe kommt der Lohn.

Zum aktuell erfolgreichen Koop-Shooter Helldivers 2 äußern sich Fans häufiger positiv im Netz. Trotz der einen oder anderen technischen Schwierigkeit herrscht gute Stimmung unter den Spieler*innen beim Abballern von Aliens und Robotern auf Sonys PS5 sowie PCs. Dies liegt nicht zuletzt an der fairen Monetarisierung, die weit entfernt von einem Pay-to-Win-Modell liegt.

Faire Monetarisierung mit Alternativen

Über X, ehemals Twitter, lobte User*in “Schrodinger’s Matt” die gerechten und nicht-räuberischen Mikrotransaktionen in PlayStation-Multiplayerspielen. Daraufhin antwortete Johan Pilestedt, der Creative Director und CEO der Entwicklerfirma Arrowhead, die hinter Helldivers 2 steckt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Übersetzt schreibt Pilestedt, wie Spiele sich das Recht zur Monetarisierung verdienen müssen. Spieler*innen, die Helldivers 2 unterstützen möchten, haben zwar eine Option, werden jedoch nicht dazu gezwungen. Doch was bedeutet das konkret?

Abermals zitieren wir hier Johan Pilestedt: An anderer Stelle schreibt er, dass das einzige Pay-to-Win-Item im Spiel der Revolver sei. Seine Funktionalität sei zwar nicht so gut wie bei anderen Waffen, doch würde er euch zum Sieg beim Wettkampf um die coolste Wumme verhelfen.

Spaß beiseite. Helldivers 2 hat eine Premium-Währung in Form von Super Credits. Wenn ihr Geld ins Spiel reinbuttert, könnt ihr euch mit den Super Credits Rüstungssets im Superstore kaufen. Klingt also doch nach Pay to Win? Nicht wirklich, denn an die Super Credits könnt ihr auch durch das Erkunden der Map oder durch den Tausch von Medaillen kommen.

Alles in Allem lässt Helldivers 2 die Entscheidung bei euch. Wollt ihr Gegenstände aus dem Superstore? Dann könnt ihr Echtgeld ausgeben und Zeit sparen oder stattdessen etwas mehr Zeit ins Spiel investieren. Somit könnt ihr selbst auswählen, wie ihr das Entwicklungsteam von Arrowhead unterstützt.

Dies ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich der CEO Johan Pilestedt zu Wort meldet. Durch den etwas problematischen Start vor allem auf PCs entschuldigte er sich für die technischen Schwierigkeiten und versprach, dass das Team hinter Helldivers 2 mit Hochdruck an den Verbesserungen arbeitet. Im selben Atemzug bedankte er sich für das große Interesse an dem Koop-Shooter sowie die Geduld bei den Server-Wartungsarbeiten.

Helldivers 2 kann also keinen perfekten Start auf der technischen Seite vorweisen und doch fesselt das Game viele Spieler*innen gemeinsam vor den Bildschirm. Tatsächlich wurde Helldivers 2 zum größten PC-Launch von Sony und schubste sogar God of War von der Spitze.

Habt ihr Helldivers 2 auch schon ausprobiert? Hat euch das Game so gut gefallen, dass ihr euch bereits die eine oder andere Mikrotransaktion gegönnt habt?