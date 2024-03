Helldivers 2 stellt ersten Exosuit vor, den ihr bald auf dem Schlachtfeld nutzen könnt

Das sind die ersten Exosuits für Helldivers 2.

Schon vor einigen Wochen deutete das Entwicklerteam von Helldivers 2 an, dass demnächst Mechs kommen werden. Spieler können in die riesigen Roboter steigen, um das Gefährt über das Schlachtfeld zu steuern und so einen Vorteil zu erhalten.

Wie Arrowhead Game Studios nun verkündete, geht gerade der erste Exosuit in die Massenproduktion bei den Fabriken von Tien Kwan. Somit können sich Spieler demnächst auf noch mehr Abwechslung freuen.

Erster Exosuit für Helldivers 2 bekannt

Was ist das für ein Exosuit? Der erste Exosuit, den es in Helldivers 2 geben wird, ist der EXO-45 Patriot. Auf einem Plakat ist zu erkennen, dass der Exosuit sowohl mit Raketenwerfern als auch mit einer Maschinenpistole ausgestattet ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wann kommt der Exosuit? „Soon“, also bald. Es steht noch kein genaues Datum fest, wann der erste Exosuit auf dem Schlachtfeld gesichtet werden kann. Vermutlich wollen sich die Entwickler erst einmal den Serverproblemen widmen, mit denen Helldivers 2 zu kämpfen hat.

Allerdings dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis der Exosuit kommt. Die Mechs seien nämlich startklar, wie das Entwicklerteam auf dem eigenen Discord-Server verriet (via reddit.com).

Gibt es bereits Gameplay zum Exosuit? Tatsächlich war bereits in einem Leak zu sehen, wie sich der gepanzerte Zweibeiner steuert. In einem Video sahen wir 22 Sekunden lang erstes Gameplay-Material.

Die Daten für den Exosuit sind also bereits im Spiel enthalten. Der User wird sich nämlich an den Daten bedient haben, die bereits im Spiel vorhanden sind. Dataminer finden so regemäßig neue Inhalte heraus, bevor die Entwickler sie offiziell ankündigen.

Im folgenden Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild von Helldivers 2 machen:

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Das ist Helldivers 2

Helldivers 2 ist ein Koop-Shooter in der 3rd-Person-Ansicht. Spieler agieren in Trupps auf dem Schlachtfeld zusammen und setzen alle möglichen High-Tech-Waffen ein, um die Über-Erde gegen eine Alien-Bedrohung zu verteidigen.

Neben Handfeuerwaffen gibt es schwere Zusatzrüstung, die per Orbitaldrop angefordert werden kann. Dazu zählen beispielsweise Nuklearschläge und Geschütztürme. Demnächst folgen dann die Mechs und mischen das Schlachtfeld ordentlich auf.

Was sollten die Mechs auf jeden Fall mitbringen, damit es auf dem Schlachtfeld spaßig zugeht?