'Mehr als frustrierend': Helldivers 2-Fans ärgern sich über Bug, der bestimmte Waffen viel weniger nützlich macht

In der Helldivers 2-Community sorgt gerade ein Problem für Frust.

Helldivers 2 ist im Februar für PS5 und PC erschienen. Der Koop-Shooter kommt seither richtig gut an und sicherte sich eine feste Fangemeinde. Allerdings trüben hin und wieder auch Probleme den Spielspaß. So sorgt gerade ein Bug in der Community für Unmut, durch den eine bestimmte Schadensart nicht richtig funktioniert, was einige Waffen wesentlich weniger nützlich macht.

Helldivers 2-Fans äußern ihren Frust mit bestimmten Waffen

Reddit-User Helldiver Sam schreibt in seinem Post: "Neue Inhalte schlagen nicht so richtig durch, wenn sie durch Gamebreaking Bugs beeinträchtigt werden." Dass der angesprochene Fehler die Community frustriert, ist nachvollziehbar, "gamebreaking" ist hier allerdings nicht die gängige, korrekte Formulierung.

Während wir darunter in der Regel Fehler verstehen, die den Spielfortschritt verhindern, geht es aktuell um ein Problem, das bestimmte Waffen wesentlich weniger nützlich macht. Das verdeutlichen die weiteren Ausführungen des Fans:

Woah, eine neue Thermit-Granate! Zu blöd, dass Schaden-über-Zeit-Effekte nicht funktionieren, wenn du nicht der Host bist.

Die wütende Rede des Users geht noch ein wenig weiter, aber dieser Satz verdeutlich schon, worum es eigentlich geht: Schaden über Zeit macht Probleme, wenn ihr nicht selbst der Host der Session seid. Das macht beispielsweise Feuerschaden ziemlich ineffektiv. Wer also zum Flammenwerfer greift und nicht selbst der Host ist, guckt in die Röhre.

Der Fehler besteht wohl schon seit längerer Zeit, aber es ist kein Wunder, dass der Ärger gerade jetzt hochkocht. Schließlich hat Feuerschaden dank eines Patchs einen Boost erhalten – eigentlich. Außerdem ist da beispielsweise noch die erwähnte neue Thermit-Granate: Sie kam erst kürzlich ins Spiel und fühlt sich jetzt für alle, die nicht hosten, ziemlich nutzlos an.

Der User schließt unter anderem mit den Worten: Arrowhead, ich bitte euch: Nehmt euch die Zeit, um die wachsende Liste eurer "bekannten Probleme" zu beheben. Der Beitrag trifft auf große Zustimmung. Er hat bis zum aktuellen Zeitpunkt bereits über 17K Upvotes gesammelt. In den Kommentaren disktutieren Fans zudem auch weitere Probleme.

Seid ihr auch frustriert von diesem nervigen Bug oder stören euch vielleicht akutell ganz andere Dinge im Koop-Shooter?