Helldivers 2 erhöht Server-Cap auf 700.000 Spielende, damit ihr jetzt nicht mehr so lange warten müsst

Wer am Wochenende Helldivers 2 zocken will, hat nun bessere Chancen auf kürzere Wartezeiten.

Wer in den letzten Tagen Helldivers 2 auf PS5 oder dem PC spielen wollte, musste sich in vielen Fällen gedulden. Aufgrund des großen Ansturms wurde vor ein paar Tagen eine Obergrenze für gleichzeitig Spielende eingeführt. Sobald die Server voll sind, landet man in einer Warteschlange und muss dort dann ausharren, bis man gegen Terminiden und Roboter in die Schlacht ziehen darf.

Doch diese Wartezeiten sollen zukünftig nicht mehr ganz so lang ausfallen. Denn wie CEO Johan Pilestedt von Entwickler Arrowhead auf X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, wurde das Server-Cap deutlich nach oben gezogen.

Satte Obergrenzen-Steigerung lässt mehr Spielende auf die Server

Jetzt dürfen bis zu 700.000 Helldiver gleichzeitig auf die Server. Vorher waren es 450.000, das entspricht also einer Steigerung von über 55 Prozent. Pilestedt glaubt, dass die Wartezeiten dadurch "deutlich erträglicher" werden.

Eine gute Nachricht pünktlich vor dem Wochnende also, der Arrowhead schiebt allerdings auch noch eine andere Erwartung nach – nämlich, dass die neue Obergrenze auch erreicht werden wird. Eine Verbesserung im Vergleich zu vorher sollte aber definitiv feststellbar sein.

Erst gestern wurde ein Update veröffentlicht, das AFK-Spieler*innen nach einer Viertelstunde automatisch von den Servern kickt und zum Startbildschirm zurückschickt.

Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar für die PS5 und PC erhältlich. Als Service-Game mit Fokus auf Koop erfordert der Titel eine konstante Internetverbindung, eine Kampagne für Solo-Spieler*innen gibt es nicht.

Das tut dem Spielspaß aber keinen Abbruch, denn das Ganze ist vor allem im Multiplayer ein riesiger Spaß, wie wir auch in unserem Test festgestellt haben,