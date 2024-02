Helldivers 2 Metacritic und erste Tests im Überblick: Viel Lob für den PS5-Shooter

Hier sind die ersten Tests zu Helldivers 2 im Überblick.

Helldivers 2 ist seit dem 8. Februar auf PS5 sowie für den PC erhältlich. Da Tester*innen (inklusive GamePro.de) allerdings erst zum Serverstart bzw. Release loslegen konnten, trudeln die ersten Reviews und Wertungen zu Helldivers 2 erst jetzt ein. Bei uns findet ihr die ersten Scores im Überblick.

Wo steht Helldivers 2 auf Metacritic?

*Angerufen am 13. Februar 2024 um 7:01 Uhr.

Erste internationale Review-Wertungen zu Helldivers 2 im Überblick

Magazin Wertung GamePro TBA PlayStation Universe 90/100 But Why tho? 85/100 Daily Star 80/100 Twinfinite 80/100 The Gamer 80/100 GamingBolt 80/100

Pro/Contra

Pro: Helldivers 2 kommt nicht nur bei vielen PlayStation-Fans gut an, sondern erntet auch in den ersten internationalen Kritiken viel Lob. Die Website But Why Tho? stellt beispielsweise das Gunplay sowie den motivierenden Gameplay-Loop positiv heraus.

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

Twinfinite betont, dass der Spielspaß des Shooters insbesondere in seiner Einfachheit begründet liegt:

Die Schönheit von Helldivers 2 liegt in seiner Einfachheit. Wir sind nur ein einfacher Soldat, der die unmögliche Aufgabe hat, die Galaxie zu verteidigen. Und genau dabei glänzt das Spiel, denn wir spielen nicht als Commander Shepard oder als jemand, der enorm wichtig ist. Wir sind im Wesentlichen nur wie Grunt, der lange genug überleben muss, um bessere Ausrüstung zu bekommen und seine Pflicht weiter zu erfüllen [...].

Contra: Helldivers 2 hat aktuell insbesondere mit Matchmaking- und Server-Problemen zu kämpfen. "Verbindung zum Server fehlgeschlagen" – diesen Satz lesen Spieler*innen aktuell häufig. Das Entwicklerteam hat aber bereits einen Patch angekündigt:

Wann kommt der GamePro-Test zu Helldivers 2?

Da wir die Keys für Helldivers 2 erst zum Release bzw. Serverstart am 8. Februar 2024 erhalten haben, konnten wir den Test nicht pünktlich zum Release liefern. Wir benötigen schlicht und einfach Zeit, um insbesondere den Koop-Modus des Shooters unter die Lupe zu nehmen. Aber das Warten hat bald ein Ende: Der Helldivers 2-Test von GamePro.de erscheint im Laufe dieser Woche.

Wie gefällt euch Helldivers 2 bislang und wie würdet ihr den Titel bewerten?