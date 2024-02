'Das Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es will': Helldivers 2-Spieler feiern den neuen PlayStation-Shooter

Helldivers 2 für PS5 und PC setzt auf Koop-Action und Humor à la Starship Troopers.

Helldivers 2 erfreut sich aktuell großer Beliebtheit. Der neue Koop-Shooter ist letzte Woche veröffentlicht worden und obwohl es noch die eine oder andere technische Schwierigkeit gibt, freuen sich die allermeisten Spieler*innen über den charmanten Action-Spaß. Wir sammeln hier einige erste Fan-Eindrücke, mit denen ihr euch die Wartezeit auf unseren GamePro-Test zu Helldivers 2 verkürzen könnt.

'Es macht so viel Spaß': Helldivers 2- Fans sind positiv überrascht und feiern den neuen PlayStation-Shooter

Darum geht's: Helldivers 2 verfrachtet das unverwüstliche Spielprinzip des ersten Helldivers in die Third Person-Perspektive. Außerdem gibt es jetzt auch Crossplay zwischen PS5 und PC, ansonsten ändert sich aber nicht so viel. Wir bringen Horden an Aliens im Koop-Multiplayer die Demokratie näher – in Form von Granaten und Maschinengewehrsalven.

Hier könnt ihr euch nochmal den Helldivers 2-Trailer ansehen:

Das kommt sehr gut an: Auf Reddit und in den GamePro-Kommentaren häufen sich die begeisterten Ersteindrücke der Helldivers 2-Spiler*innen. Da wird vor allem gelobt, wie viel Spaß der Titel im Multiplayer macht und wie fair die Preisgestaltung wirkt. Insbesondere natürlich im Vergleich zu manch anderen Titeln.

GamePro-User Linkeck schreibt zum Beispiel:

"Ja, das ist Helldivers in 3rd Person. Also genau das, was sich wollte. Dazu noch ein paar kleine sinnvolle Änderungen. Auch das Gungame ist voll auf dem Punkt. Habe ja gestern Abend nicht damit gerechnet spielen zu können (wegen Servern). PS5 angemacht und geht einfach. Einen kurzen Absturz hatte ich in den 4h. Sowas habe ich schon lange bei keinem Release mehr gehabt. Also absolut top. Alles in allem ein sehr geiles Game, mit schon zu Release massenweise Content den man freischalten kann. Und das auf PS5 für einen absolut schmalen Taler."

GamePro-Kommentator Seelenlos stößt in genau dasselbe Horn:

"Hab gestern mit nem Kumpel auf der PS5 schon ein paar Stunden investiert und hatte richtig Spaß dabei. Das Wochenende ist also schonmal gesichert. 'Für die Über-Erde!'"

Ebenfalls auf GamePro erklärt The Soldier, dass man wohl auch problemlos alleine mit Helldivers 2 Spaß haben kann:

"Ich habe heute ein paar Stunden alleine gespielt und es ist großartig <3"

Auf Reddit freut sich krisikkk darüber, dass Helldivers 2 einfach "höllisch Spaß" macht und untermauert das mit einem Gameplay-Video:

Ebenfalls auf Reddit macht Badwolfblue32 seiner Freude über Helldivers 2 und seinem Frust über andere Online-Multiplayerspiele Luft. Den Redditor begeistert vor allem, dass es hier keine großen Einstiegshürden gibt und sich das Spiel nicht wie ein zweiter Job anfühlt, sondern einfach nur Spaß mache.

"Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die meisten Multiplayer-Spiele darum herum aufgebaut sind, zu Mikrotransaktionen anzuregen und sie haben einfach ihre Fähigkeit verloren, irgendetwas Einzigartiges zu tun. Vor allem die großen Franchises ... irgendwie nur noch Hüllen ihres früheren Selbsts. Aber Helldivers 2 ist das erste Spiel seit JAHREN, bei dem ich einfach nur Spaß habe. Keine Gimmicks, keine Kompromisse – jede Session bin einfach nur ich, wie ich manisch über all den verrückten Scheiß lache, der passiert. Ich will nicht dramatisch klingen, aber Mann ... ich habe vergessen, wie es ist, wenn man sich darauf freut, ein Spiel mit Freund*innen zu spielen."

In den Kommentaren stimmen ihm viele zu: Da ist unter anderem die Rede davon, dass Helldivers 2 eine echte Überraschung darstellt und viel besser sei als erwartet. Da wird der Preispunkt gelobt, der kostenlose Cosmetics-Pass, dass Friendly Fire stets an ist und vieles mehr. Vor allem haben sich wohl viele den Titel gegönnt, ohne viel darüber zu wissen und bereuen nichts.

Oder, wie es Redditor Sabathius formuliert:

"Es ist das Spiel, von dem ich nicht wusste, dass ich es will."

Einziger Wermutstropfen: Die Technik. Direkt zum Launch kämpfte Helldivers 2 ganz besonders mit Server-Problemen und System-Crashes, sowohl auf PC als auch auf PS5. Die gröbsten technischen Schwierigkeiten konnten erste Updates bereits ausbügeln, aber ganz ohne Fehler läuft der Titel immer noch nicht. Das beklagen natürlich auch einige Fans, wobei die meisten wohl einigermaßen gut zurecht kommen.

Habt ihr auch schon in Helldivers 2 reingeschaut? Wie gefällt euch der Koop-Shooter?