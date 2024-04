Helldivers 2 im Angebot: Einen der größten Hits aus 2024 jetzt für PS5 günstig bei Amazon schnappen!

Helldivers 2 könnt ihr jetzt für PS5 zum Sparpreis abstauben und jede Menge Käfer schnetzeln.

Wer schon immer mal mit den ganz harten Methoden für Freiheit und Demokratie kämpfen wollte oder schlicht Spaß daran hat, riesige Käfer zerplatzen zu lassen, kann jetzt bei Amazon ein echtes Schnäppchen machen. Die PS5-Version des Koop-Shooters Helldivers 2, der neben Palworld der bislang wohl größte Hit des Jahres ist, könnt ihr dort nämlich gerade 20 Prozent günstiger abstauben:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern.

Was ist Helldivers 2 überhaupt?

14:43 Helldivers 2 schafft das, was andere nur versuchen!

Im Koop für die Freiheit: Helldivers 2 ist ein auf Online-Koop ausgelegter, prinzipiell aber auch allein spielbarer Third-Person Shooter, in dem ihr als Menschen auf fremden Planeten entweder gegen riesige außerirdische Käfer oder gegen eine Armee von Robotern kämpft. In seiner Ästhetik und seinem oft makaberen und von Lobliedern auf Freiheit und Demokratie durchtränkten Humor erinnert das Spiel stark an den Kultfilm Starship Troopers.

Ballerorgie mit Taktik: Ihr fliegt dabei stets mit eurem eigenen Raumschiff zu eurem Einsatzort, wo ihr hordenweise Gegner schnetzelt, was dank des hervorragenden Gunplays und des befriedigenden Treffer-Feebacks mit zerfetzenden Käfern eine Menge Spaß macht. Für taktischen Tiefgang in der Action-Orgie sorgen die Taktikausrüstungen, durch die ihr beispielsweise Luftschläge anfordern oder Defensivgeschütze errichten könnt.

Fortschritt & gemeinsamer Kampf: Langzeitmotivation soll neben den verschiedenen Schwierigkeitsgraden und den abwechslungsreichen Planeten vor allem das umfangreiche Fortschrittssystem liefern, das euch nach und nach neue Waffen und Taktikausrüstungen freischalten lässt. Eine zusätzlich fesselnde Idee ist, dass in Helldivers 2 die gesamte Community an gemeinsamen Zielen wie der Befreiung und Verteidigung von Planeten arbeiten kann.

