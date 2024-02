Sonys größter PC-Launch schlägt sogar God of War: Helldivers 2 startet furios - aber nicht ohne Probleme

Die Helldivers-Truppe verzeichnet nicht nur beim Kampf gegen fiese Käfer, sondern auch auf Steam Erfolge.

Am 8. Februar ist Helldivers 2 nicht nur für Sonys PS5, sondern auch für den PC erscheinen. Und das ziemlich erfolgreich, wenn man nach Zahlen der Plattform Steam geht. Dort konnte der Titel nämlich nicht nur den aktuellen Überflieger bei den meisten Verkäufen innerhalb von 24 Stunden verdrängen, sondern brach auch bei den gleichzeitig aktiven Spieler*innen einen Rekord. (via pushsquare.com)

Ungefähr 81.000 davon bedeuten nämlich, dass Helldivers 2 der bislang stärkste Launch eines Sony-Spiels für den PC überhaupt war. Damit konnte der Shooter sogar große Namen wie God of War hinter sich lassen.

Denn Helldivers ist beileibe keine Sony-PC-Premiere. Seit einiger Zeit veröffentlicht der Publisher ausgewählte große, vormals PlayStation-exklusive Titel auch auf dem Rechner, im letzten Jahr beispielsweise Horizon: Forbidden West und The Last of Us Part 1.

Erfolgreiche Zahlen, aber auch viel Kritik

Sieht also auf den ersten Blick nach einem rundum gelungenen Launch aus, oder? Nicht ganz. Denn wer einen Blick auf die Steam-Bewertungen wirft, sieht dort etliche schlechte Kritiken, nur moderate 69% der Rezensionen sind zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels bislang positiv.

Der Grund dafür: Bei der PC-Version gibt es einige Unstimmigkeiten mit dem verwendeten Kopierschutz (nProtect Gameguard). Der sorgt offenbar dafür, dass Helldivers 2 bei vielen Spieler*innen regelmäßig abstürzt, viele klagen zudem über Matchmaling- und Serverprobleme. Rein spielerisch gibt es dagegen kaum Beschwerden, im Gegenteil. Helldivers 2 scheint ein launiges Geballer zu sein, das insbesondere im Koop zu Hochform aufläuft.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Spiel anschauen:

1:34 Helldivers 2 wird das erste große PS5-Exclusive 2024 und sieht auch auf dem PC richtig schick aus

PS5-Version bislang mit weniger Problemen

Auch wir sind aktuell mit den Höllentauchern auf Käfer- und Roboterjagd, können die großen Probleme der PC-Fassung zumindest bei der PS5-Version bislang aber nicht bestätigen.

Bei uns traten während unserer ersten Spielstunden jedenfalls keine schwerwiegenden Verbindungsabbrüche oder Fehler auf, wohl aber Probleme bei der schnellen Spielersuche in der Missionsauswahl.

Genauere Infos findet ihr dann in unseren Test. Wann der erscheinen wird, verraten wir euch hier:

Helldivers 2 ist die Fortsetzung eines Action-Spiels aus dem Jahr 2015. Anders als der erste Teil setzt die Fortsetzung allerdings nicht mehr auf eine Top-Down-, sondern auf eine Schulterperspektive.

Storytechnisch verschlägt es euch in den Kampfanzug eines der namensgebenden Supersoldaten, die die Über-Erde vor dem Angriff fieser Aliens beschützen muss. Dafür stehen eine ganze Reihe von durchschlagskräftigen Waffen bereit, die in den Missionen allerdings geschickt eingesetzt werden müssen, um siegreich zu sein.

Der Fokus von Helldivers 2 liegt ganz klar auf Koop-Gefechten, eine Solo-Kampagne mit ausgearbeiteter Storyline gibt es nicht.

Hättet ihr gedacht, dass die PC-Version von Helldivers 2 so erfolgreich wird?