Dieser echte Flughafen benennt sich bald in "Hello Kitty Airport" um und hat auch einen guten Grund dafür

Ein Flughafen wird für Hello Kitty umbenannt, wenn auch nur für begrenzte Zeit.

Komische Namen für wichtige Orte sind wir in Deutschland ja gewöhnt. Erinnern wir uns kurz an lieblich klingende Highlights wie die Uber Eats-Arena in Berlin oder die Red Bull Arena in Leipzig.

Das Markenbezeichnungen für öffentliche Gebäude im Gegensatz dazu auch cool sein können, beweist uns dieses Jahr ein Flughafen in Japan, der für einige Monate ganz offiziell von “Oita Airport” in “Oita Hello Kitty Airport” umbenannt wird (via Mainichi.jp)

37:21 Neue Spiele im März 2025 - Unsere Vorschau für PS5, Xbox Series X/S und PC

Autoplay

Das ist ja fantastisch! Aber warum?

Ab dem 13. April findet im zentral gelegenen Osaka die Weltausstellung Expo 2025 statt. Dieses große Event will sich die Präfektur Oita im Westen des Landes zu Nutze machen und die internationale Zielgruppe der Messe zu sich locken. Präfekturen nennt man sozusagen die Bundesländer in Japan.

Ein Highlight der Oita-Region ist der Freizeitpark Harmonyland, der vom Hello Kitty-Konzern Sanrio geführt wird und sich thematisch ebenfalls um die beliebte Katze und ihre Freunde dreht. Die regionale Regierung erhofft sich von der Marketing-Aktion Aufmerksamkeit in Kombination mit der Expo, um interessierte Besuchergruppen und ausländische Reisende zu einem Trip nach Oita zu motivieren.

Dementsprechend heißt der Hello Kitty Airport ab dem 13. Oktober 2025 auch wieder normal, wenn die Expo 2025 endet. In diesem Zeitraum wird es kleine Attraktionen für Gäste vor Ort geben. Angekündigt sind beispielsweise Fotoplätze mit verschiedenen Figuren aus dem Hello Kitty-Universum und Dekorationen mit den Charakteren und regionalen Besonderheiten.

Zudem wird zweitweise eine neue Buslinie eingeführt, die den Flughafen direkt mit dem Freizeitpark verbindet, um einen Besuch so einfach wie möglich zu gestalten.

Könnte das in Deutschland funktionieren?

Damit drängt sich natürlich die offensichtliche Frage auf, welcher Flughafen mit einem deutschen Maskottchen glänzen könnte. Wie wäre es beispielsweise mit dem offiziellen "Bernd das Brot Airport Frankfurt"?

Was denkt ihr: Fallen euch noch Ideen für ähnliche Aktionen mit deutschen Flughäfen ein?