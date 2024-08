Japanisches Volleyball-Team schnappt sich bei olympischen Spielen Match-Sieg, nachdem sie Anime-Opening aufgelegt haben - und es ist nicht Mila Superstar

Im Anime finden die Matches im kleineren Rahmen Statt. Der Protagonist Shōyō Hinata möchte wie sein Vorbild "der kleine Riese" werden und beweist sich dafür mithilfe seiner Mannschaft gegen Teams aus anderen Oberschulen.

Die Olympischen Spiele 2024 sind noch in vollem Gange und bringen neben einigen weniger schönen Diskussionen auch viele herzerwärmende Momente hervor. Dazu gehört auch das japanische Volleyballteam, das scheinbar nicht nur seinen eigenen Sport, sondern auch Anime feiert.

Haikyu!! bei den Olympischen Spielen

Wenn wir an Animes und Volleyball denken, dann liegt heutzutage der Name Haikyu!! sehr nahe (sorry Mila!). Tatsächlich ist es auch der Anime, dessen Openings die japanische Volleyballmannschaft beim Einwärmen im Spiel gegen Argentinien gehört hat. Auf X, ehemals Twitter, teilt @bkgkou einen Videoclip, bei dem ihr ein Opening im Hintergrund hören könnt:

Na, wenn das mal nicht Fan-Sein auf höchstem Niveau ist. Damit ist es jedoch nicht genug, denn bei jedem erzielten Punkt erklang mit “Fly High!!“ ein weiteres Lied von Haikyu!! aus den Lautsprechern. Auch beim Höhepunkt des Matches – als Japan gegen Argentinien gewonnen hat – läuft Fly High!! im Hintergrund, während die japanische Mannschaft ihren Sieg feiert:

Dies sind nur zwei Momente, in denen Haikyu!! Erwähnung findet. Sowohl unter dem Publikum als auch dem Personal finden sich Fans des Animes. Zum Beispiel referenziert das offizielle Social-Media-Profil der Olympischen Spiele Haikyu!! in einem TikTok, Zuschauer*innen halten Banner für Teams aus dem Anime hoch und der deutsche Volleyballspieler Tobias Krick trägt eine Plüschfigur des Charakters Kei Tsukishima mit sich.

Wusstet ihr schon, dass Haikyu!! mit The Dumpster Battle einen neuen Film bekommen hat, der Ende Juni in den deutschen Kinos lief?

Haikyu!! ist dabei nicht der einzige Anime, der auf den olympischen Spielen einen Auftritt hat. Unter den Sportler*innen beim Event befinden sich eindeutig noch weitere Fans. So hat zuletzt auch US-Amerikaner Noah Lyles seinen Sieg beim 100-Meter-Lauf mit einer Kamehameha-Pose aus Dragon Ball gefeiert.

Wir finden es jedenfalls herzerwärmend, wenn wir solche kleinen Fan-Momente auf einem gewaltigen, weltweit ausgestrahlten Event miterleben dürfen.

Mögt ihr Sport-Anime und falls ja, welchen feiert ihr am meisten?