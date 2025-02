Hello Kitty Island Adventure: Wenn ihr bei Zeitreisen nicht aufpasst, ist euer kompletter Spielstand kaputt

Wir zeigen euch, wie Zeitreisen in Hello Kitty Island Adventure funktionieren.

Hello Kitty Island Adventure ist am 30. Januar für die Nintendo Switch und den PC erschienen. Zuvor war die gemütliche Lebenssimulation schon über Apple Arcade spielbar.

Island Adventure bietet ähnlich wie Animal Crossing oder Disney Dreamlight Valley zeitabhängige Belohnungen. Die könnt ihr mithilfe von Zeitreisen schneller einsammeln, geht dabei aber auch ein Risiko ein. Wir erklären euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Hello Kitty Island Adventure: So funktionieren Zeitreisen

Hello Kitty Island Adventure hat zwei Zeitsysteme

Zum einen gibt es im Spiel einen Tag-/Nacht-Wechsel. Ein Tag dauert dabei eine reale Stunde. Je nach Tageszeit könnt ihr beispielsweise unterschiedliche Fische fangen. Wenn ihr in einem Bett schlaft, könnt ihr die Uhrzeit frei einstellen.

Zum andere gibt es noch eine Hintergrund-Uhr, die auf der echten Zeit basiert. An diese Zeit sind wiederum bestimmte tägliche Belohnungen gekoppelt. Zudem könnt ihr den Charakteren in der Welt nur alle 24 Stunden ein Geschenk machen, wodurch ihr euer Freundschaftslevel verbessert.

Um im Spiel voranzukommen, müsst ihr also theoretisch immer wieder abwarten oder eben über einen längeren Zeitraum immer wieder spielen. Wie bei Animal Crossing lässt sich diese Uhr aber über sogenannte Zeitreisen austricksen.

1:29 Animal Crossing-Fans sollten bloß nicht das neue Hello Kitty-Spiel für Switch/PC verpassen

Autoplay

So funktionieren Zeitreisen

Um in Hello Kitty Island Adventure durch die Zeit zu reisen, braucht ihr wie in den Filmen "Zurück in die Zukunft" keinen DeLorean und auch keinen Fluxkompensator. Ihr müsst einfach das Spiel schließen und dann die Systemuhr eurer Nintendo Switch oder eures PCs umstellen.

So stellt ihr die Uhr auf der Switch um:

Öffnet die Switch-Einstellungen. Wählt "System". Schaltet hier unter "Datum und Uhrzeit" die Einstellung zur automatischen Synchronisierung über das Internet aus und ändert Datum und Zeit nach Belieben.

Das Risiko: Nach der Zeitreise gibt es kein zurück

Das Zeitreisen in Hello Kitty Island Adventure klingt schön und gut, allerdings ist diese Methode auch nicht frei von Risiken.

Vorsicht vor der Fehlermeldung: Ihr könnt zwar problemlos "in die Zukunft reisen", um so ganze Tage zu überspringen und die jeweiligen Belohnungen einzusammeln, wenn ihr das tut, kommt ihr allerdings nicht mehr zurück. Stellt ihr die Zeit nämlich wieder auf die aktuelle Zeit, reist also "in die Vergangenheit", erkennt das Spiel eine Diskrepanz und zeigt eine Fehlermeldung an – ohne euren Spielstand zu beschädigen. Ihr müsst dann also die "falsche" Zeit im System lassen, was natürlich auf Dauer nervig werden kann. Nutzt ihr die Zeitreise häufiger, wandert eure Systemzeit dann immer weiter in die Zukunft.

Habt ihr Hello Kitty Island Adventure schon gespielt? Wie gefällt euch der Titel?