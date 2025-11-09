The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: "Ich habe zuerst ein bisschen gezögert"

Liam Hemsworth wurde in einem Interview gefragt, wie es für ihn war, mitten in einer laufenden Seire als Hauptfigur einzuspringen.

Samara Summer
09.11.2025 | 07:33 Uhr

Liam Hemsworth als Geralt (Bildquelle: Netflix). Liam Hemsworth als Geralt (Bildquelle: Netflix).

Seit kurzer Zeit ist die vierte Staffel der The Witcher-Serie auf Netflix verfügbar und erzählt die Geschichte von Geralt weiter, allerdings mit einem neuen Schauspieler, der in die Stiefel des Hexers schlüpft. Liam Hemsworth löste Vorgänger Henry Cavill nach drei Seasons in der Hauptrolle ab – und dass das keine leichte Aufgabe wird, war dem Nachfolge-Hexer durchaus bewusst.

Hemsworth war bei der Witcher-Rolle anfangs zögerlich

Hemsworth war vor Kurzem in der US-amerikanischen Talkshow The Kelly Clarkson-Show zu Gast und wurde unter anderem zu den Herausforderungen bei der Serie gelöchert. Clarkson wollte von ihm wissen, ob es eher seltsam war, in Cavills Fußstapfen zu treten oder ob das Spaß machte. Hemsworths Antwort legt nahe, dass es wohl ein bisschen von beidem war.

Zuerst habe ich ein bisschen gezögert. Es ist eine einzigartige Situation, mitten in der Serie einzusteigen und die Hauptrolle zu übernehmen.

Video starten 2:15 The Witcher: In drei Wochen feiert Liam Hemsworth sein Debüt als Geralt auf Netflix - Im neuen Trailer zu Staffel 4 gibt er seine Kampfkünste zum Besten

Danach stellt Hemsworth klar, dass er ein großer Fan von Cavill und seiner Art, Geralt zu spielen, sei. Aber genau das habe dann eben für ihn auch den Ausschlag gegeben, die Rolle doch übernehmen zu wollen.

Ich denke, wäre ich nicht selbst ein Fan gewesen, wäre ich nicht an Bord gekommen. Aber ich hatte das Gefühl, ich könne diesem Charakter etwas geben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich eine interessante Herangehensweise an diese Art von Reise hatte.

Hemsworth betont außerdem, dass er an einem sehr spannenden Wendepunkt für Geralt in die Serie eingestiegen sei. Der Hexer frage sich nach einem schwerwiegenden Vorfall, ob er überhaupt in der Lage sei, sein Ziel zu erreichen.

In diesem Moment der Geschichte müsse Geralt dann versuchen, sich einzugestehen, dass er Hilfe annehmen muss, um es zu schaffen. Genau dieser Aspekt hat Hemsworth interessiert.

Bei der internationalen Kritik und dem Publikum kommt die Serienstaffel allerdings nicht gut an. Kollegin Annika zeigt die Probleme auf und betont, dass es nicht am neuen Schauspieler liegt:

Nach Witcher Season 4 ist die Serie für mich gestorben - Das Problem ist aber nicht Liam Hemsworth
von Annika Bavendiek
Nach Witcher Season 4 ist die Serie für mich gestorben - Das Problem ist aber nicht Liam Hemsworth
The Witcher: Staffel 4 stellt neuen Negativ-Rekord der Serie bei den Rotten Tomatoes-Wertungen auf
von David Molke
The Witcher: Staffel 4 stellt neuen Negativ-Rekord der Serie bei den Rotten Tomatoes-Wertungen auf

Auf der Wertungsplattform Rotten Tomatoes erreichte die Serie bislang 58% bei der Kritik und nur 19% bei der User-Wertung. Das sind die bislang schlechtesten Schnitte innerhalb der Seriengeschichte. Mehr darüber wie frühere Staffeln abgeschnitten haben, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Was sagt ihr: Habt ihr Staffel 4 bereits gesehen und macht Hemsworth sich gut als Witcher, ganz unabhängig davon, wie euch die Season generell gefällt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: Ich habe zuerst ein bisschen gezögert

vor 17 Minuten

The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: "Ich habe zuerst ein bisschen gezögert"
Dragon Ball GT: Wir wurden nur vor Schnauzbart-Vegeta gerettet, weil ein Verwandter von Toriyama den Look nicht mochte

vor einer Stunde

Dragon Ball GT: Wir wurden nur vor Schnauzbart-Vegeta gerettet, weil ein Verwandter von Toriyama den Look nicht mochte
PS Plus im November 2025: Neue Extra-Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung

vor einer Stunde

PS Plus im November 2025: Neue Extra-/Premium-Spiele sind im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit der Enthüllung
Wie ist er nicht gestorben? One Piece-Fans sind verwundert, wie Chopper in einer bestimmten Szene gegen Saturn überhaupt überlebt hat

vor 2 Stunden

"Wie ist er nicht gestorben?" One Piece-Fans sind verwundert, wie Chopper in einer bestimmten Szene gegen Saturn überhaupt überlebt hat
mehr anzeigen