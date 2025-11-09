The Witcher-Star Liam Hemsworth war anfangs nicht sicher, ob er die Rolle wirklich annehmen soll: "Ich habe zuerst ein bisschen gezögert"

Liam Hemsworth als Geralt (Bildquelle: Netflix).

Seit kurzer Zeit ist die vierte Staffel der The Witcher-Serie auf Netflix verfügbar und erzählt die Geschichte von Geralt weiter, allerdings mit einem neuen Schauspieler, der in die Stiefel des Hexers schlüpft. Liam Hemsworth löste Vorgänger Henry Cavill nach drei Seasons in der Hauptrolle ab – und dass das keine leichte Aufgabe wird, war dem Nachfolge-Hexer durchaus bewusst.

Hemsworth war bei der Witcher-Rolle anfangs zögerlich

Hemsworth war vor Kurzem in der US-amerikanischen Talkshow The Kelly Clarkson-Show zu Gast und wurde unter anderem zu den Herausforderungen bei der Serie gelöchert. Clarkson wollte von ihm wissen, ob es eher seltsam war, in Cavills Fußstapfen zu treten oder ob das Spaß machte. Hemsworths Antwort legt nahe, dass es wohl ein bisschen von beidem war.

Zuerst habe ich ein bisschen gezögert. Es ist eine einzigartige Situation, mitten in der Serie einzusteigen und die Hauptrolle zu übernehmen.

Danach stellt Hemsworth klar, dass er ein großer Fan von Cavill und seiner Art, Geralt zu spielen, sei. Aber genau das habe dann eben für ihn auch den Ausschlag gegeben, die Rolle doch übernehmen zu wollen.

Ich denke, wäre ich nicht selbst ein Fan gewesen, wäre ich nicht an Bord gekommen. Aber ich hatte das Gefühl, ich könne diesem Charakter etwas geben. Und ich hatte das Gefühl, dass ich eine interessante Herangehensweise an diese Art von Reise hatte.

Hemsworth betont außerdem, dass er an einem sehr spannenden Wendepunkt für Geralt in die Serie eingestiegen sei. Der Hexer frage sich nach einem schwerwiegenden Vorfall, ob er überhaupt in der Lage sei, sein Ziel zu erreichen.

In diesem Moment der Geschichte müsse Geralt dann versuchen, sich einzugestehen, dass er Hilfe annehmen muss, um es zu schaffen. Genau dieser Aspekt hat Hemsworth interessiert.

Bei der internationalen Kritik und dem Publikum kommt die Serienstaffel allerdings nicht gut an. Kollegin Annika zeigt die Probleme auf und betont, dass es nicht am neuen Schauspieler liegt:

Auf der Wertungsplattform Rotten Tomatoes erreichte die Serie bislang 58% bei der Kritik und nur 19% bei der User-Wertung. Das sind die bislang schlechtesten Schnitte innerhalb der Seriengeschichte. Mehr darüber wie frühere Staffeln abgeschnitten haben, erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Was sagt ihr: Habt ihr Staffel 4 bereits gesehen und macht Hemsworth sich gut als Witcher, ganz unabhängig davon, wie euch die Season generell gefällt?