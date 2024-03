Die besten Filme, die jemals gedreht wurden, sind bei Amazon gerade günstig - und zwar in der einzig wahren Version!

Die sehr empfehlenswerte Extended Edition der Herr der Ringe-Trilogie ist derzeit im Angebot.

Amazon startet mit den Osterangeboten ein weiteres Deal-Event, bei dem ähnlich wie beim Prime Day alle Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen sollen. Die Amazon Osterangebote finden vom 20. bis 25. März statt und bieten Deals aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie zum Beispiel auch Filme-Highlights.

Die Extended Edition der Herr der Ringe Trilogie passt zu euch, wenn:

... ihr eingefleischte Fans von Der Herr der Ringe seid und jedes Detail dieser epischen Saga in höchster Qualität erleben möchtet.

... ihr ein Faible für Fantasyfilme habt und euch von mitreißenden Geschichten in faszinierende Welten entführen lassen wollt.

... ihr euer Heimkinoerlebnis auf ein neues Level heben wollt und nach einer unvergesslichen Reise durch die Welt von Mittelerde sucht, die euch immer wieder in ihren Bann zieht.

Der Herr der Ringe Trilogie: Die Gefährten, Die Zwei Türme, Die Rückkehr des Königs

In Herr der Ringe macht sich Frodo gemeinsam mit seinen mutigen Freunden und Gefährten auf, um seine gefährliche Mission zu erfüllen: Er muss den legendären Einen Ring im Schicksalsberg zerstören.

Wer wieder einmal Lust auf einen Herr der Ringe-Trilogie-Marathon hat, ist mit dieser Ausgabe bestens bedient, denn sie enthält alle drei Filme der Trilogie.

Wenn ich zwischen Frodo, Gandalf und all den anderen Figuren aus Herr der Ringe wählen müsste, würde ich mich immer für Legolas entscheiden.

In Die Gefährten bekommt der junge Hobbit Frodo von seinem Onkel Bilbo einen außergewöhnlichen Ring geschenkt. Doch dieser Ring ist kein gewöhnliches Schmuckstück - es ist der mächtige Ring des bösen Sauron. Gemeinsam mit dem Zauberer Gandalf macht sich Frodo auf den gefährlichen Weg, um den Ring in Saurons Reich Mordor zu vernichten und seine Rückkehr an die Macht zu verhindern.

In Die zwei Türme werden die Gefährten in drei Gruppen aufgeteilt und müssen sich der Bedrohung aus Mordor stellen. Während sich Frodo und Sam der Macht des Ringes und der finsteren Kreatur Gollum stellen, befreien sich Merry und Pippin von den Uruk-Haien. Aragorn, Gimli und Legolas hingegen sind die letzte Hoffnung des Volkes von Rohan gegen die Übermacht von Sarumans teuflischer Armee.

In Die Rückkehr des Königs nähert sich die Reise der Gefährten ihrem epischen Ende. Ein letztes Mal bedroht Sauron die Menschheit und seine Armee belagert die sagenumwobene Stadt Minas Tirith. Es ist ein Kampf um das Schicksal Mittelerdes und die Gefährten müssen alles aufbieten, um das Böse zu besiegen.

