Der Herr der Ringe: Gollum soll nun im Mai 2023 erscheinen.

Publisher Nacon und Entwickler Daedalic haben einen neuen Release-Termin für das Action-Adventure Der Herr der Ringe: Gollum bekannt gegeben, nachdem der Titel bereits mehrfach verschoben wurde. Demnach soll das Spiel nun in knapp zwei Monaten erscheinen:

Release: 25. Mai 2023

25. Mai 2023 Systeme: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Und die Switch? Eine Version für die Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, diese wird allerdings zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen, ein genauer Termin fehlt noch.

Hier könnt ihr euch einen aktuellen Story-Trailer zum Gollum-Spiel anschauen:

2:08 Neuer Gollum-Trailer stellt die Story des Herr der Ringe-Abenteuers vor

Warum uns der Mai-Release von Gollum Sorgen macht

Etwa 60 Tage bleiben dem Team von Daedalic also noch, am Action-Adventure mit Stealth- und Plattformung-Elementen zu schrauben. Wir konnten Anfang März bei Entwickler Daedalic eine Vorabversion von Der Herr der Ringe: Gollum ausprobieren und waren überrascht, wie grob und unfertig sich der Titel noch an vielen Stellen anfühlte. Auch technisch machte die von uns gespielte Version einen ziemlich durchwachsenen Eindruck.

Was wir genau spielen konnten und was uns an der Version störte, könnt ihr in unserer Preview lesen:

Wir wissen nicht, wie fortgeschritten die Version war, die wir bei Daedalic anspielen konnten. Der Mai-Release bedeutet jedoch, dass nun nicht mehr allzu viel Zeit bleibt, um etwaige Baustellen zu schließen.

Tobias Veltin Als Leser von der ersten Ausgabe an absolvierte Tobi zunächst im Jahr 2006 während seines Studiums ein halbjähriges Praktikum, bevor er Anfang 2009 fest zum Team stieß – und es dort bislang auch ausgehalten hat. Wenn er sich mal nicht mit Videospielen beschäftigt, frönt Tobi seiner Brettspiel-(Sammel)Leidenschaft oder verbringt Zeit mit seinen beiden Töchtern, von denen er mindestens eine zur zukünftigen Halo-Weltmeisterin machen will.

Und genau das lässt uns mit einer gewissen Sorge auf den neu angekündigten Termin blicken. Denn ausgehend von der Preview-Version – und nur die können wir beurteilen – kommt ein Release im Mai gefühlt noch zu früh. Ein finales Urteil können wir uns aber natürlich erst erlauben, wenn wir die fertige Version von Gollum gespielt haben.

Daedalic hatte Der Herr der Ringe: Gollum erstmals im Jahr 2019 angekündigt. Ursprünglich sollte der Titel im Jahr 2021 erscheinen, wurde dann aber zunächst auf den September 2022 und dann um weitere Monate auf 2023 verlegt.

Freut ihr euch auf das Gollum-Spiel?