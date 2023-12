Nur noch heute gratis: Nachfolger von gefeiertem Spiel könnt ihr euch jetzt kostenlos schnappen

Heute könnt ihr euch Mobile Suit Baba noch gratis schnappen!

Über die Feiertage haben viele von uns reichlich Zeit zum Zocken, da ist es natürlich umso schöner, dass es nicht nur eine Menge Angebote, sondern das ein oder andere Spiel sogar gratis gibt. So auch beim neuesten Spiel des Baba is You-Machers, das jetzt frisch erschienen und für kurze Zeit kostenlos ist. Ihr solltet es euch also schnell noch schnappen.

Das ist Mobile Suit Baba

1:07 Baba is You-Nachfolger Mobile Suit Baba erinnert an Into the Breach

Genre : Puzzle, Strategiespiel

: Puzzle, Strategiespiel Release: 21. Dezember 2023

Darum geht's: Wer das großartige Puzzlespiel Baba is You gespielt hat, der weiß, dass sich in dem scheinbar simplen Titel weit mehr versteckt, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Hier sind nämlich Worte selbst die Rätsel und indem wir sie neu anordnen, ändern wir die Regeln des Spiels.

Der neueste Titel von Hempuli Oy sieht bis auf den putzigen, hasenartigen Protagonisten auf den ersten Blick ziemlich anders aus: Mobil Suit Baba steckt uns nämlich in riesige Mecha-Anzüge und lässt uns auf einem 8x8 Grid in isometrischer Sicht strategische Gefechte austragen – ähnlich wie beim Roguelike-Hit Into the Breach, von dem es inspiriert ist.

Aber auch hier finden sich die spaßigen Wortpuzzles wieder, indem wir Blöcke mit verschiedenen Begriffen zusammenschieben und damit die Regeln der Welt zu unseren Gunsten verändern können. Daneben gibt es natürlich auch wieder eine Story, die wir über die 43 Missionen hinweg aufdecken.

Weitere richtig gute Angebote und Empfehlungen gibt es hier:

Falls Mobile Suit Baba für euch interessant klingt, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, sich das Spiel zu schnappen. Nur noch bis zum 27. Dezember gibt es das taktische Puzzlespiel nämlich auf Itch.io komplett kostenlos.

Solltet ihr trotzdem noch unsicher sein, müsst ihr euch aber keine Sorgen machen, auch nach Ende der Aktion soll Mobile Suit Baba gerade mal 4 US-Dollar (rund 3,60 Euro) kosten. Wenn euch taktische Kämpfe und Puzzlespiele interessieren, solltet ihr aber definitiv mal einen Blick wagen – nicht umsonst kommt der Vorgänger Baba Is You bei über 16.000 Bewertungen auf Steam auf 98% positive Stimmen.

Kennt ihr Baba Is You bereits und schaut ihr in Mobile Suit Baba einmal rein?