Heute im TV: Der wohl beste Piraten-Film, der schon vor Marvel mit über 1 Milliarde US-Dollar die Kinokassen sprengte

Fluch der Karibik 2 ist der bis heute beste Teil der Reihe. (Bild: Disney)

Das Piraten-Genre behauptet sich bis heute nicht nur aufgrund des beliebten Mangas/Animes One Piece, sondern im Mainstream vor allem dank der Fluch der Karibik-Filme. Mit Captain Jack Sparrow hat Schauspieler Johnny Depp in den 2000er Jahren einen so ikonischen Charakter geschaffen, dessen Namen beinahe jede*r kennt. Heute dürfen wir ihn in seinem zweiten Auftritt als schräger Captain im Free-TV erleben.

Unser TV-Tipp für heute: Fluch der Karibik 2

Film: Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2

Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 Sender: Sat. 1 (Free-TV)

Sat. 1 (Free-TV) Wann? Sonntag, der 15. März um 20:15 Uhr

Sonntag, der 15. März um 20:15 Uhr Dauer: ca. 145 Minuten

2:00 In Fluch der Karibik 2 bekommt es Captain Jack Sparrow mit einem riesigen Kraken zu tun

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Darum geht's in Fluch der Karibik 2

Musste sich Jack Sparrow im ersten Teil noch mit Barbossa und seiner Skelett-Crew herumschlagen, bekommt es der Captain dieses Mal mit dem Tentakel-Piraten Davy Jones zu tun, der hinter Jacks Seele her ist. Um sich zu retten, versucht Jack daher die legendäre Truhe des Todes zu finden, was zwischen einer Riesenkrake, Kannibalen und anderen Gefahren gar nicht so einfach ist.

Will Turner und Elizabeth Swann, gespielt von Orlando Bloom und Keira Knightley, sind ebenfalls wieder mit an Bord. Die beiden versuchen in dem karibischen Chaos ihre eigenen Hälse zu retten, da sie für Jacks Rettung eigentlich zum Tode verurteilt wurden – wäre da nicht sein magischer Kompass.

Teil 2 ist der Meilenstein der Piraten-Reihe

Neben actionreichen Schlachten zur See und mit Säbeln bietet auch die Fortsetzung wieder viel Slapstick-Humor – dafür ist Jack Sparrow immerhin bestens bekannt. Und das funktioniert in Teil 2 so gut, dass er bis heute der erfolgreichste der mittlerweile fünf Filme ist. Kein Fluch der Karibik-Film hat mehr Geld eingespielt.

Weltweit war er nach Titanic und Herr der Ringe: Der Rückkehr des Königs erst der dritte Film der Geschichte, der die 1 Milliarde US-Dollar-Marke geknackt hat. Damit hat Fluch der Karibik 2 seinerseits schon den modernen Blockbustern wie Avengers: Endgame gezeigt, wo der Haken hängt.

Grundsätzlich zählt Fluch der Karibik heute mit seinen Filmen zu den ganz Großen. Mit ihrem riesigen Erfolg schaffte es die Filmreihe sogar, das Piraten-Genre von den Toten auferstehen zu lassen. Davor waren Piraten quasi "Gift", wenn es um Filme und Serien ging. Selbst Disney hatte erst Sorgen und kam mit Johnny Depps eigenwilligen Interpretation des Piratenkapitäns nicht klar. Letztendlich verhalf er aber genau damit der Filmreihe zu seinem Ruhm.

Welcher Piratenfilm ist denn bis heute euer großer Liebling? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.