Heute im TV: Das Animations-Wunder und beste Disney-Remake, das sogar die Eiskönigin vom Thron stieß

Das Remake des Klassikers Der König der Löwen beeindruckt vor allem auf technischer Ebene. (© Walt Disney Studios)

Der König der Löwen ist einer der Disneyfilme, der auch 30 Jahre nach seiner Erstausstrahlung auf etlichen Toplisten landet. Es ist also kein Wunder, dass Disney den Klassiker für die Remake-Welle der letzten Jahre ausgesucht hat. Heute Abend könnt ihr euch zur besten Sendezeit das animierte Der König der Löwen-Remake aus dem Jahr 2019 im Free-TV anschauen.

Film: Der König der Löwen (2019)

Der König der Löwen (2019) Sender: SAT. 1

SAT. 1 Ausstrahlung: 17. Januar 2026

17. Januar 2026 Uhrzeit: 20:15 Uhr zur Primetime

1:40 Disneys Der König der Löwen - Im neuen Trailer sind endlich auch Timon und Pumbaa dabei - Im neuen Trailer sind endlich auch Timon und Pumbaa dabei

Autoplay

Darum geht’s in Der König der Löwen

Das Remake erzählt die Geschichte des Zeichentrick-Klassikers aus dem Jahr 1994 nach. Das heißt, dass euch die geliebte Geschichte rund um Mufasa, Scar, Simba, Timon und Pumba erwartet.

Mit der Geburt des jungen Löwen Simbas steht der Thron-Nachfolger von Mufasa fest, der der namensgebende König der Löwen ist. Das gefällt seinem Bruder Scar gar nicht, der sich daraufhin einen Plan ausdenkt, mit dem er sich Mufasa und Simba entledigen kann.

Die Geschichte bringt einige tränenreiche Momente mit sich, aber auch die Abenteuer Simbas, der wieder zu seinem rechtmäßigen Platz auf dem Thron kommen will. Die geliebten Gesangseinlagen mit dem Erdmännchen Timo und dem Warzenschwein Pumba dürfen dabei natürlich auch nicht fehlen.

Ein paar Zahlen und Fakten

Der König der Löwen ist unter den Remakes, die Disney seit einigen Jahren herausbringt, das erfolgreichste. Der Film spielte satte 1,66 Milliarden US-Dollar ein und stieß damit die beliebten Eiskönigin-Filme vom Thron. In Deutschland schauten sich den Film mehr als 5 Millionen Menschen im Kino an.

Der König der Löwen war einige Jahre nach seiner Veröffentlichung auch der erfolgreichste Animationsfilm von Disney, bis Alles steht Kopf 2 vom Produktionsunternehmen Pixar ihn im Jahr 2024 ablöste. Vom erfolgreichsten Disney-Film allgemein sind die beiden jedoch noch ein ganzes Stück entfernt. Dieser Titel gilt dem Superhelden-Abendfüller Avengers: Endgame, dessen Einnahmen sich auf stolze 2,80 Milliarden US-Dollar belaufen.

Welches ist euer liebstes Disney-Remake?