LEGO-Baumeister Brad Barber beweist, dass jedes Set ein Millenium Falcon sein kann – selbst Simba aus dem König der Löwen wird bei ihm zum Raumschiff

Wenn ihr glaubt, dass ihr wirklich jede Version des Millennium Falkens schon gesehen habt, dann kennt ihr YouTuber Brad Barber noch nicht – besser bekannt als Creation Caravan Toys. Der Mann hat eine Mission: Was kein Falke ist, wird zum Falken und jeder Falke wird zu etwas anderem.
Ein Flamingo-Falke, ein Simba-Falke und Cinderellas Kleid als Cockpit
Seit April 2024 baut Barber regelmäßig neue Falken – allerdings nicht aus den offiziellen Lego Star Wars Sets, sondern aus allem, was gerade im Regal steht. Bisher dabei:
- Flamingo-Falcon (aus dem Pink-Flamingo-Set 31170)
- Millennium Simba (aus dem König-der-Löwen-Set 43143)
- Jurassic Falcon (Baby-Ankylosaurus-Set 76962)
- Royal Millennium Falcon (Cinderella 43266) – laut Barber seine bisher „präziseste“ Version
Gerade die letzte Version ist besonders witzig, denn Cinderellas Kleid dient hier als Cockpit. Und trotzdem erkennt man den Falken sofort – ein bisschen so, als hätte George Lucas einen sehr surrealen Traum gehabt.
Barber erklärt in seinen Videos, dass er absichtlich keine perfekten Kopien baut. Der Charakter des Originalsets soll immer sichtbar bleiben.
Link zum YouTube-Inhalt
Und jetzt das Gegenteil: Ein einziger Falke baut dutzende verschiedene Sci-Fi-Schiffe
Als wäre das nicht absurd genug, macht Barber parallel noch das exakte Gegenteil: Er nimmt nur das Midi-Millennium-Falcon-Set (75375) und baut daraus alternative Raumschiffe – alle mit denselben Teilen.
Darunter:
- USS Enterprise
- Ebon Hawk aus Knights of the Old Republic
- verschiedene Sternzerstörer (Venator, Imperial, Acclamator usw.)
- Das Schiff aus Helldivers 2
- Die Rodger Young aus Starship Troopers
- Die Pilar of Autumn aus Halo
- Die USS Sulaco und Nostromo aus Alien
- Und die Firefly
Doch es müssen nicht nur Schiffe sein. Auch einen Metal Gear REX und einen AT-AT hat er schon aus dem Falken-Set gebaut. Alle Anleitungen stellt er über Rebrickable gegen einen kleinen Aufpreis bereit.
Aus einer einzigen Idee so viel herauszuholen ist wirklich beeindruckend und wir sind auf jeden Fall gespannt, welcher Falke sich als nächstes erhebt.
Welches Set sollte als nächstes ein Millennium Falken werden?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.