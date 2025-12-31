LEGO-Baumeister Brad Barber beweist, dass jedes Set ein Millenium Falcon sein kann – selbst Simba aus dem König der Löwen wird bei ihm zum Raumschiff

Ich bin ehrlich: von diesem Disney Crossover werde ich schlecht schlafen (Bild: YouTube @Creation Caravan Toys)

Wenn ihr glaubt, dass ihr wirklich jede Version des Millennium Falkens schon gesehen habt, dann kennt ihr YouTuber Brad Barber noch nicht – besser bekannt als Creation Caravan Toys. Der Mann hat eine Mission: Was kein Falke ist, wird zum Falken und jeder Falke wird zu etwas anderem.

Ein Flamingo-Falke, ein Simba-Falke und Cinderellas Kleid als Cockpit

Seit April 2024 baut Barber regelmäßig neue Falken – allerdings nicht aus den offiziellen Lego Star Wars Sets, sondern aus allem, was gerade im Regal steht. Bisher dabei:

Flamingo-Falcon (aus dem Pink-Flamingo-Set 31170)

(aus dem Pink-Flamingo-Set 31170) Millennium Simba (aus dem König-der-Löwen-Set 43143)

(aus dem König-der-Löwen-Set 43143) Jurassic Falcon (Baby-Ankylosaurus-Set 76962)

(Baby-Ankylosaurus-Set 76962) Royal Millennium Falcon (Cinderella 43266) – laut Barber seine bisher „präziseste“ Version

Gerade die letzte Version ist besonders witzig, denn Cinderellas Kleid dient hier als Cockpit. Und trotzdem erkennt man den Falken sofort – ein bisschen so, als hätte George Lucas einen sehr surrealen Traum gehabt.

Barber erklärt in seinen Videos, dass er absichtlich keine perfekten Kopien baut. Der Charakter des Originalsets soll immer sichtbar bleiben.

Und jetzt das Gegenteil: Ein einziger Falke baut dutzende verschiedene Sci-Fi-Schiffe

Als wäre das nicht absurd genug, macht Barber parallel noch das exakte Gegenteil: Er nimmt nur das Midi-Millennium-Falcon-Set (75375) und baut daraus alternative Raumschiffe – alle mit denselben Teilen.

Darunter:

USS Enterprise

Ebon Hawk aus Knights of the Old Republic

verschiedene Sternzerstörer (Venator, Imperial, Acclamator usw.)

Das Schiff aus Helldivers 2

Die Rodger Young aus Starship Troopers

Die Pilar of Autumn aus Halo

Die USS Sulaco und Nostromo aus Alien

Und die Firefly

Doch es müssen nicht nur Schiffe sein. Auch einen Metal Gear REX und einen AT-AT hat er schon aus dem Falken-Set gebaut. Alle Anleitungen stellt er über Rebrickable gegen einen kleinen Aufpreis bereit.

Aus einer einzigen Idee so viel herauszuholen ist wirklich beeindruckend und wir sind auf jeden Fall gespannt, welcher Falke sich als nächstes erhebt.

