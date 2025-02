"Das ist teuflisch": Dreamlight Valley hält Fans ihr Kindheitstrauma vor die Nase und erinnert an die traurigste König der Löwen-Szene

In Disney Dreamlight Valley ist nicht alles bunt und fröhlich (Bild: Disney; Der König der Löwen, 1994)

Wer Disney Dreamlight Valley und andere vergleichbare Cozy-Spiele mag, ist meistens auf der Suche nach Ruhe, Frieden und Entspannung. Das funktioniert auch recht gut, zumindest bis das Spiel traumatische Kindheitserinnerungen herauskramt und direkt vor unser Gesicht hält.

Genau das kann euch im magischen Dreamlight Valley passieren. Erinnerungen an beliebte Szenen aus allen möglichen Filmen und Serien spielen hier eine wichtige Rolle. Doch manche davon passen nicht so ganz in das fröhliche Konzept, wie beispielsweise ein dramatischer und herzzerreißender Moment aus Disney's König der Löwen von 1994.

Das Raubkatzen-Universum ist übrigens bereits mit den vier Charakteren Simba, Nala, Timon und Pumbaa im Spiel vertreten. Schaut euch hier den vergangenen Trailer dazu an:

Schöne Erinnerungen an frühere Tage

Was ist passiert? Beim Spielen von Dreamlight Valley findet ihr immer wieder Puzzlestücke von wichtigen Szenen aus der Disney-Historie. Mit der Zeit vervollständigen sich die Bilder und ergeben am Ende eine Erinnerung aus Klassikern wie Schneewittchen, Mulan oder König der Löwen.

Zu Letzterem gibt es allerdings auch eine Erinnerung an den Tod von Mufasa, dem Vater des kleinen Babylöwen und Protagonisten Simba. Die Szene hat sich damals für viele junge Fans als furchtbar trauriges Ereignis ins Gehirn gebrannt und hat sicherlich für die ein oder andere Träne im Kinderzimmer gesorgt.

Als Reddit-User Existing_Confusion93 die ersten Puzzle-Stücke für diese Erinnerung in Dreamlight Valley freischaltete, war die Reaktion so nachvollziehbar wie naheliegend: “Ich glaube ich will diese Erinnerung nicht”. Zumal makaberer Weise sogar Mufasas verstorbener Körper als erstes aufgedeckt wurde.

Besonders fies: Wenn ihr im Spiel alle Teile einer Erinnerung gefunden habt, könnt ihr euch die entsprechende Szene eingerahmt als Gemälde in eurem Haus an die Wand hängen! Ist das nicht wunderschön? So könnt ihr jedes Mal beim Betreten eures Heims einen wohligen Blick auf den toten Löwen und sein trauerndes Junges werfen.

Und wer es besonders makaber mag, kann sich sogar noch Simba zur Vernissage nach Hause einladen, denn der mittlerweile erwachsene Löwe ist ein regulärer Teil der Nachbarschaft des Traumtales. Da kommt Partystimmung auf.

“Nein, danke.”

Die Dreamlight Valley-Community nimmt das absurde Schauspiel mit Humor, aber auch ein wenig Ungläubigkeit auf. “Wessen Idee war das?” fragen sich mehrere Stimmen. “Die untere Hälfte als erstes aufzudecken ist teuflisch”, stellt jemand berechtigterweise fest.

Andere Kommentare berichten von ähnlichen Erfahrungen mit der Freischaltung von genau dieser Erinnerung im Spiel und einige stellen sich die Frage, warum ausgerechnet diese Szene als freischaltbares Extra gewählt wurde. Aber der Dreamlight Valley-Community sind solche makaberen Momente nicht fremd.

Das ganze erinnert ein wenig an kleine, lustige Momente in Dreamlight Valley, wie den vielfach zitierten Kannibalen-Pumbaa. Eine Zeit lang hatte das Warzenschwein nämlich manchmal richtig Appetit auf Schweinefleisch als Koch-Geschenk von euch. Immerhin hat Entwickler Gameloft dieses Gericht aber per Patch von Pumbaas Speisekarte gestrichen.

Unabhängig von Kannibalismus und aufkochenden Kinheitstraumata warten Dreamlight Valley-Fans aktuell auf das nächste kostenlose Update, das für Anfang 2025 angekündigt ist. Den bisherigen Teasern nach zu urteilen, erwarten uns als nächstes Jasmin und Aladdin, gefolgt von Inhalten zu Alice im Wunderland.

Dazu kommt der zweite und letzte Teil der kostenpflichtigen Erweiterung The Storybook Vale, der im Sommer 2025 erscheinen soll. Fans des Spiels bekommen also in den nächsten Monaten genug zu tun und können sich auf neue Inhalte freuen.

Konkrete Releasedaten ist uns das Entwicklerteam aber noch schuldig. Da die kommenden kostenlosen Charakterupdates für “Anfang 2025” und “Frühling 2025” angekündigt sind, dürfte es aber eigentlich nicht mehr lange dauern. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.