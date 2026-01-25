Heute im TV: Dieses Action-Feuerwerk ist der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten und lockte über 5 Millionen Deutsche ins Kino

Heute könnt ihr euch eine große Portion Action mit richtig langer Laufzeit gönnen (Bild: ©Disney)

Falls ihr euch an diesem Sonntagabend ganz gemütlich auf der Couch ein bisschen Action gönnen wollt, haben wir einen guten Tipp für euch. Der Film, den wir euch empfehlen wollen, läuft im Free TV und hat Rekorde geknackt, beziehungsweise kann jede Menge beeindruckende Zahlen vorweisen.

Er hat nicht nur 5 Millionen Deutsche ins Kino gelockt und war ein riesiger kommerzieller Erfolg; auch die Reviews können sich sehen lassen. Die Rede ist von Marvel's Avengers: Endgame.

Dieses Action-Highlight solltet ihr heute Abend nicht verpassen

Wann und wo läuft Avengers: Endgame? Heute, am 25. Januar, um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Darum geht es in Avengers: Endgame: Endgame ist der vierte Avengers-Film, die Handlung schließt an Infinity War an. Falls ihr die Vorgänger also nicht kennt und lieber nicht wissen wollt, was der Stand der Dinge an diesem Punkt der Geschichte ist, solltet ihr nicht weiterlesen.

0:59 Marvel's Avengers: Endgame - Neuer Trailer: Der Kampf gegen Thanos geht in die nächste Runde - Neuer Trailer: Der Kampf gegen Thanos geht in die nächste Runde

Autoplay

In Endgame erwartet euch knapp drei Stunden langer wilder Ritt. Zu Beginn sieht alles übel aus: Nebula kann sich zwar erfolgreich um Tony Starks Verletzungen kümmern, aber nachdem die Technik auf dem Schiff versagt, treiben die beiden erst mal ziellos ins All und müssen versuchen, irgendwie mit ihren Vorräten auszukommen, die sich immer mehr dem Ende zuneigen.

Die noch verbleibenden Mitglieder der Avengers müssen also erst mal irgendwie überleben und wieder zusammenkommen. Nicht nur die Heldentruppe musste zuvor herbe Verluste einstecken, Oberschurke Thanos hat auch einfach mal kurzerhand die gesamte Menschheit dezimiert.

Wie es sich für das Finale der Infinity-Saga gehört, kommt es aber letzten Endes doch noch zu einem würdigen und ausgiebigen Showdown zwischen dem großen Bösewicht und den Avengers.

Kritik feiert den Action-Hit

Endgame ist 2019 in den deutschen Kinos angelaufen und hat bei der internationalen Kritik sowie beim Publikum Traumwertungen bekommen. Auf dem Wertungs-Portal Rotten Tomatoes räumte der Streifen 94% beim Tomatometer (Kritiker) und 90% beim Popcornmeter (Publikum) ab.

Die Reviews bestätigen, dass der Film alles hat, was ein großes Finale braucht: einen guten Mix aus Humor, Spannung und emotionalen Momenten.

Habt ihr den Film schon gesehen, beziehungsweise die Reihe?