Heute startet das Event “CoD Next” - Schaut es euch hier live an und gewinnt Beta-Keys!

Was ist Call of Duty: Next? In der Live-Show Call of Duty: Next stellt Publisher Activision das neue Call of Duty: Modern Warfare II im Multiplayer vor. Außerdem bekommt ihr die Zukunft des Battle-Royale Warzone zu sehen. Mit dabei ist auch die Mobile-Version von Warzone. Wir übertragen die Show hier live und vergeben währenddessen auch heiß begehrte Keys für die kommende Beta.

Live-Event mit Jules, CoD-Experten und Beta-Key-Vergabe

Wann geht es los? Am 15. September um 19 Uhr geht die große Sause los. Aber bereits um 18:30 beginnen wir hier mit einem spannenden Vorab-Gespräch. Auf unserem Twitch-Kanal “Monsters & Explosions (MAX)” könnt ihr die Show dann komplett mitverfolgen.

Wer ist alles dabei? Jules ist als Moderator am Start. Er hat sich aber kompetente Verstärkung zum Thema Call of Duty gesucht. Die beiden Call of Duty-Experten Riirex und Raptor sind als Gäste im Stream live dabei. Als Experten zum Thema geben sie ihre fundierte Meinung zum Besten und kommentieren das gezeigte Gameplay.

Was ist mit den Beta-Keys? Am 16. September startet die erste Beta-Phase für Call of Duty: Modern Warfare II. Dabei könnt ihr schon vor dem Release nach Herzenslust ballern und Gegner in die Luft jagen. Sie geht bis zum 20. September. Eine weitere Phase wird es vom 22. bis zum 26. September geben. Die Open-Beta startet erst am 24. und endet wieder am 26. September.

Wenn ihr an den geschlossenen Betas teilnehmen wollt, braucht ihr Beta-Keys oder müsst Vorbesteller des Spiels sein. Die begehrten Keys werden im Laufe des Streams bei uns vergeben. Ihr müsst aber gut aufpassen und bestimmte Fragen aus dem Stream im Chat beantworten. Mit etwas Glück gibt’s dann auch die Belohnung.

Was hat es mit den neuen Call of Duty-Spielen auf sich? Call of Duty: Modern Warfare II ist das kommende und heiß begehrte Call of Duty-Spiel 2022. Der Release erfolgt am 28. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Außerdem soll es erstmals auch wieder auf Steam erscheinen - eine gute Nachricht für alle Fans dieser Plattform. Das Spiel ist die Fortsetzung des bei Fans beliebten Modern Warfare aus dem Jahre 2019, dieses Mal geht es gegen Drogenkartelle.

Neben Modern Warfare II soll es auch eine Neuauflage der Warzone, dem äußerst beliebten Battle-Royale-Standalone von Call of Duty geben. Dazu und zum geplanten Mobile-Ableger von Warzone soll es im “Call of Duty: Next”-Stream ebenfalls neue Informationen geben. Verpasst also keinesfalls den großen Stream zu Call of Duty: Next!

Weitere Informationen und Fakten zu Call of Duty: Modern Warfare II findet ihr hier.