Hitman 3 in der Wertungsübersicht - Gewohnte Qualität & PS4-Probleme

IO Interactive bringt mit Hitman 3 den Abschluss der World of Assassination-Trilogie. Im dritten Teil verschlägt es Agent 47 mit vertrautem Gameplay unter anderem nach Dubai und Berlin. Damit bietet die Stealth-Action - abgesehen von einem PS VR-Modus - wenig Innovationen, die internationale Presse zeigt sich aber dennoch sehr zufrieden.

*Stand: 20. Januar 2021, 12:14 Uhr

Die neuen Locations sind ein klares Highlight des Spiels, wie unter anderem DualShockers feststellte:

"Möglicherweise erhalten Sie mit Hitman 3 kein völlig originelles Konzept oder keine Fortsetzung. Was Sie erhalten, ist das gleiche komplexe Niveau, das auf neue Gebiete und Konzepte angewendet werden. Egal, ob es darum geht, verdeckte Agenten in einem Berliner Rave aufzudecken oder durch die Geheimgänge in einem Dartmoor-Herrenhaus zu schlängeln, diese Schauplätze und ihre Umsetzung sind wirklich ein Genuss."